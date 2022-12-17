"Коля, ты обещал": Успенская собралась замуж за Баскова

Любовь Успенская ошарашила обращением к Николаю Баскову на росТВ.

Любовь Успенская, Николай Басков / скриншот YouTube

Одиозная певица Любовь Успенская отличилась неожиданным заявлением на росТВ. Она собралась замуж за Николая Баскова.

В эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" Басков заявил, что очень рад видеть рядом с собой Успенскую.

"Дай поцелую тебя как родственницу!", - заявил скандальный исполнитель.

Певицу не смутили его слова, более того, она захотела от него большего.

"Какую родственницу?! Будущую жену! Ты обещал большую любовь, Коля. Пожалуйста, держи слово", - заявила в ответ Успенская.

Стоит напомнить, что ранее Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, увяз в гей-скандал.

Шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.

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