"Коля, ты обещал": Успенская собралась замуж за Баскова

Одиозная певица Любовь Успенская отличилась неожиданным заявлением на росТВ. Она собралась замуж за Николая Баскова.
В эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" Басков заявил, что очень рад видеть рядом с собой Успенскую.
"Дай поцелую тебя как родственницу!", - заявил скандальный исполнитель.
Певицу не смутили его слова, более того, она захотела от него большего.
"Какую родственницу?! Будущую жену! Ты обещал большую любовь, Коля. Пожалуйста, держи слово", - заявила в ответ Успенская.
Стоит напомнить, что ранее Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, увяз в гей-скандал.
Шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.
Также мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.
Читайте также:
- "Твари!": Басков взорвался после рассказа о потенции
- Пел под фанеру и не сдвинулся с места: Баскова пришлось под руки выводить на сцену
- Появилось видео, как больного Баскова водят под руки