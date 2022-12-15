Певица, которая визжала от радости про получении российского паспорта, получает пенсию в США.

Любовь Успенская / соцсети

Российская певица Любовь Успенская, которая буквально на днях получила российский паспорт, оказывается. получает немаленькую пенсию в США.

Певица, как гражданка такой ненавистной всей Россией Америки, получает там немаленькую пенсию. Оказалось, что тюнингованная певица получает более 1500 долларов США.

"Пенсию Успенская, как гражданка США, получает в Америке. И менять ее на российскую, скорее всего, не станет даже после получения паспорта. Выгода здесь очевидна: минимальный размер пенсии в США — 1503 доллара или около 100 тысяч рублей по текущему курсу", — сообщил KP.RU адвокат Андрей Алешкин.

Отметим, Любовь Успенская родилась и выросла в Киеве. В 17 лет она уехала работать в Кисловодск, после в Ереван, а потом — в Италию. В конце 70-х вместе со вторым мужем Юрием она эмигрировала в США. Там на протяжении 15 лет знаменитость пела в русских ресторанах. В 1993 году Любовь Успенская окончательно обосновалась в террористическом государстве Россия.

Напомним, ранее стало известно, что Успенская скоро получит паспорт государства-террориста - России.

"Я мечтала жить в России. Хотя сама из Украины, родилась в Киеве, потом много лет жила в Америке. И скоро моя мечта сбудется", — недавно призналась звезда.

Тюнингованая королева шансона даже планирует отпраздновать данное событие. Не каждый же день становишься гражданином страны, которая своими действиями каждый день шокирует весь мир.

Вас также может заинтересовать: