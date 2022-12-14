Певица вместе со своей дочерью теперь берет больше за корпоративы.

Любовь Успенская / скриншот

Российская певица, которая родилась и жила в Киеве, визжит от радости, ведь скоро получит паспорт государства-террориста - России.

"Я мечтала жить в России. Хотя сама из Украины, родилась в Киеве, потом много лет жила в Америке. И скоро моя мечта сбудется", — недавно призналась звезда, которую цитирует издание "Стархит".

Тюнингованая королева шансона даже планирует отпраздновать данное событие. Не каждый же день становишься гражданином страны, которая своими действиями каждый день шокирует весь мир.

Получения террористического документа Успенская ожидает со дня на день — и намерена отметить этот "важный момент в жизни". "Все зависит от того, какая будет дата. Если совпадет с Таниным днем рождения, то мы проведем этот день в дороге — поедем на корпоратив. Но это не важно, самое главное — получить. А отпраздновать можно и в поезде, и в самолете. Что мы обязательно сделаем", — рассказала королева шансона.

Какое событие, такой и праздник. Вероятно, Успенская вместе с дочерью возьмут бутылочку "беленькой" и по-настоящему, по-русски обмоют новый документ в поезде.

Напомним, ранее стало известно о том, что 68-летняя одиозная певица Любовь Успенская, которая родилась в Киеве, получает российский паспорт.

Как заявила Успенская, у нее до сих пор нет российского гражданства, но скоро она его получит.

"Я мечтала жить в России. Хотя я сама из Украины, родилась в Киеве, потом много лет жила в Америке. И скоро сбудется еще одна моя мечта: на днях я получу российское гражданство. Это праздник, я буду еще более счастливым человеком", - заявила одиозная певица.

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