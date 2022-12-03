68-летняя Успенская вышла на сцену в обтягивающем порезанном комбинезоне

Певица Любвоь Успенская отчаянно цепляется за молодость и использует любые инструменты.
Певица-путинистка украинского происхождения Любовь Успенская, которая отчаянно пытается сохранить крохи популярности, которые стремительно тают в силу возраста, в очередной раз ошарашила российскую аудиторию своим видом.
Так, на одном из российских шоу, Успенская вышла в черном обтягивающем комбинезоне с прорезями.
Отметим, что 68-летняя артистка пытается выехать на эпатаже и более успешных коллегах, чьи имена постоянно на слуху. Так она даже пренебрегла проросийскими убеждениями, лишь бы ее имя поставили в одну строчку с именем Аллы Пугачевой, которая имеет антивоенную позицию.
Напомним, в интервью для росСМИ Успенская поделилась воспоминанием о Примадонне, которую, по ее заверениям, все еще считает великой фигурой в музыке. Вопреки сложившейся в РФ тенденции ненавидеть тех, кто не согласен с политикой Кремля, артистка-путинистка мечтает о дуэте с Примадонной. Пугачева ей уже прежде отказывала.
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