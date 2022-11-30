Любовь Успенская неудачно подшутила над Аллой Пугачевой / instagram.com/uspenskayalubov_official, instagram.com/alla_orfey

Певица-путинистка украинского происхождения Любовь Успенская отчаянно пытается сохранить крохи популярности, которые стремительно тают в силу возраста.

68-летняя артистка пытается выехать на эпатаже и более успешных коллегах, чьи имена постоянно на слуху. Так она даже пренебрегла проросийскими убеждениями, лишь бы ее имя поставили в одну строчку с именем Аллы Пугачевой, которая имеет антивоенную позицию.

В интервью для росСМИ Успенская поделилась воспоминанием о Примадонне, которую, по ее заверениям, все еще считает великой фигурой в музыке. Вопреки сложившейся в РФ тенденции ненавидеть тех, кто не согласен с политикой Кремля, артистка-путинистка мечтает о дуэте с Примадонной. Пугачева ей уже прежде отказывала.

"Я ей возразила: "Я думала, что ты, Алла, будешь петь до конца своих дней и умрешь на сцене!" Она меня не поняла, видимо, подумала, что я имею в виду, что она умрет на сцене завтра. Я ей пояснила, что имела в виду, что хотела сказать. Что она будет до ста лет петь, а потом умрет на сцене. Алла сначала не поняла моей шутки", - вспоминает Успенская.

Хотя, судя по тому, что совместного проекта так и не появилось, шутку Алла Борисовна поняла. Просто тонкость юмора не оценила.

Ранее в Украине создали платформу списком артистов, блогеров и политиков, которые поддерживают войну Россию против Украины.

Также мы сообщали, что певица, которая родилась в Киеве и яро поддерживает российскую войну в Украине, Любовь Успенская может сесть в тюрьму на три года.

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