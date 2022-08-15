"Путинистка" Успенская, которая проводит много времени США, поддержала отмену виз для россиян

Певица считает, что россиян надо держать в границах России, иначе, они наберуться неправильных либеральных настроений.
Российская певица Любовь Успенская, которая большинство времени проводит за границей, поддержала отмену европейских виз для россиян. По мнению звезды, живущей за границей, жизнь в других странах намного сложнее, чем в России, а отдых всегда выходит слишком дорогим.
Поэтому, по мнению Успенской, ужесточение санкций в адрес россиян будет пользой для самих людей, сообщает интернет-издание Монависта.
Она говорит, что в РФ есть много красивых мест, которые лишаются туристов из-за того, что россияне ездят по другим странам. "Успенская призналась, что она рада тому, что россияне чаще будут отдыхать в своей стране, не видя жизни за рубежом. Она также отметила, что во многих странах, например, в Америке проживают слишком толерантные люди, а россиянам нужно держаться консерватизма, чтобы не допускать вседозволенности на родине", - сообщает издание.
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Напомним, российская певица Любовь Успенская, которая поддерживает войну в Украине, решила покинуть РФ.
Причиной этому стал скандал, в который она вляпалась несколько недель назад - она избила соседскую собаку, а очевидцы сняли все на видео.