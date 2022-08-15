"Путинистка" Успенская, которая проводит много времени США, поддержала отмену виз для россиян

Певица Успенская говорит о россиянах / Фото: kp.ru

Российская певица Любовь Успенская, которая большинство времени проводит за границей, поддержала отмену европейских виз для россиян. По мнению звезды, живущей за границей, жизнь в других странах намного сложнее, чем в России, а отдых всегда выходит слишком дорогим.

Поэтому, по мнению Успенской, ужесточение санкций в адрес россиян будет пользой для самих людей, сообщает интернет-издание Монависта.

Она говорит, что в РФ есть много красивых мест, которые лишаются туристов из-за того, что россияне ездят по другим странам. "Успенская призналась, что она рада тому, что россияне чаще будут отдыхать в своей стране, не видя жизни за рубежом. Она также отметила, что во многих странах, например, в Америке проживают слишком толерантные люди, а россиянам нужно держаться консерватизма, чтобы не допускать вседозволенности на родине", - сообщает издание.

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Напомним, российская певица Любовь Успенская, которая поддерживает войну в Украине, решила покинуть РФ.

Причиной этому стал скандал, в который она вляпалась несколько недель назад - она избила соседскую собаку, а очевидцы сняли все на видео.