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Успенская пустилась в бега после скандала з избиением

9 августа 2022, 11:20

Певица может уже не вернуться в Россию.

Любовь Успенская
Любовь Успенская / скриншот

Российская певица Любовь Успенская, которая поддерживает войну в Украине, решила покинуть РФ.

Причиной этому стал скандал, в который она вляпалась несколько недель назад - она избила соседскую собаку, а очевидцы сняли все на видео.

Адвокат артистки заявил, что певица Любовь Успенская уехала из России и не ясно, вернется ли она обратно, пишет Teleprogramma.pro

"Она — гражданка США. Покинула страну, и непонятно, вернется ли", - поделился он.

Также он добавил, если Успенская вернется, то ее ждет продолжение истории с избитой собакой.

"Мы собираемся подавать заявление в конце августа. Хозяйка избитой собаки надеялась, что зрение у питомца восстановится, но придется делать операцию. Кроме того, высока вероятность, что собака может не проснуться после наркоза. Все это пока затягивает весь процесс", - пояснил адвокат певицы.

Напомним, со слов очевидцев, Успенская решила, что щенок представляет страшную угрозу, накинулась на него, погналась и оказалась на территории соседского дома. На крыльце сидел еще один французский бульдог, старый и уже почти неходячий. Разъяренная Успенская решила избить собаку.

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