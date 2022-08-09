Успенская пустилась в бега после скандала з избиением

Певица может уже не вернуться в Россию.
Российская певица Любовь Успенская, которая поддерживает войну в Украине, решила покинуть РФ.
Причиной этому стал скандал, в который она вляпалась несколько недель назад - она избила соседскую собаку, а очевидцы сняли все на видео.
Адвокат артистки заявил, что певица Любовь Успенская уехала из России и не ясно, вернется ли она обратно, пишет Teleprogramma.pro
"Она — гражданка США. Покинула страну, и непонятно, вернется ли", - поделился он.
Также он добавил, если Успенская вернется, то ее ждет продолжение истории с избитой собакой.
"Мы собираемся подавать заявление в конце августа. Хозяйка избитой собаки надеялась, что зрение у питомца восстановится, но придется делать операцию. Кроме того, высока вероятность, что собака может не проснуться после наркоза. Все это пока затягивает весь процесс", - пояснил адвокат певицы.
Напомним, со слов очевидцев, Успенская решила, что щенок представляет страшную угрозу, накинулась на него, погналась и оказалась на территории соседского дома. На крыльце сидел еще один французский бульдог, старый и уже почти неходячий. Разъяренная Успенская решила избить собаку.
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