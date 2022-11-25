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"Пластическая операция ей уже не поможет": дочь Успенской без бюстгальтера навела шороха в Сети

25 ноября 2022, 15:48

Дочь Любови Успенской поразила пользователей сети смелым образом.

Успенская с дочерью
Успенская с дочерью / instagram.com/tatiana_plaksin_

32-летняя дочь одиозной певицы Любови Успенской стает все более похожей на мать: пухлые губы, широкие брови, тонкий нос и точеный овал лица.

Поклонники уверены, что без визита к косметологу и пластическому хирургу здесь не обошлось. Тем более, Успенская и сама признавалась, что нашла Тане лучших специалистов.

В Сети появилось новое фото новоиспеченной певицы, на котором она позировала в откровенно платье без бюстгальтера.

Дочь Успенской
Дочь Успенской / соцсети

Пользователи сети не оценили такой смелый образ дочки королевы российского шансона.

"Какая? Изломанная, покалеченная, больная девочка. Мама уже не молода. Держать лицо не сможет постоянно и на привязи водить", "Если бумажный пакет на голову надеть, то норм", "В 32 года и уже пластические операции? А что будет в 45? Не спасают её операции. Обвисшую челюсть, как и у Собчак никуда клеем моментом не прилепишь", "Она страшная, как моя жизнь и ни одна пластическая операция, ей уже не поможет", "Все больше на маму похожа", - писали под снимком дочери Успенской.

В Сети критикуют внешность дочки Успенской
В Сети критикуют внешность дочки Успенской / скриншот

Ранее в Украине создали платформу списком артистов, блогеров и политиков, которые поддерживают войну Россию против Украины.

Также мы сообщали, что певица, которая родилась в Киеве и яро поддерживает российскую войну в Украине Любовь Успенская, может сесть в тюрьму на три года.

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Автор: Сергей Кущ
Любовь Успенская новости шоу бизнеса
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