"Невозможно спрятать": Успенская взвыла после неудачной пластики

Любовь Успенская пожаловалась на шрамы и рубцы, которые остались после процедуры.

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Успенская взвыла после неудачной пластики / Фото: скриншот YouTube

Скандальная российская певица Любовь Успенская пережила неудачную пластическую операцию - она пожаловалась на шрамы и рубцы, которые остались после процедуры.

"Все эти рубцы и шрамы остались. Все это осталось, все это невозможно спрятать. Я до сих пор хожу летом в жару и ношу платья с рукавами", - передают слова певицы росСМИ.

Сейчас другой врач пытается исправить ошибки пластического хирурга, который также делал операции другому одиозному артисту Филиппу Киркорову.

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"Мы наблюдали деформацию, которая называется "телефонная трубка". Это когда в районе локтя и подмышечной впадины оставлен объем, а в середине плеча его нет. Это первая проблема, которую пришлось решать. Второй проблемой была другая деформация — "крыло летучей мыши". Почему так называется? Когда человек руку поднимает, у него появляется такая перепонка между рукой, плечом и спиной, как у летучей мыши. Такие деформации возникают, если хирург не имеет достаточно опыта в подобного рода операциях", - рассказал врач об осложнениях Успенской.

Напомним, ранее на одном из российских шоу, Успенская вышла в черном обтягивающем комбинезоне с прорезями.

Отметим, что 68-летняя артистка пытается выехать на эпатаже и более успешных коллегах, чьи имена постоянно на слуху. Так она даже пренебрегла проросийскими убеждениями, лишь бы ее имя поставили в одну строчку с именем Аллы Пугачевой, которая имеет антивоенную позицию.

Также мы сообщали, что певица, которая родилась в Киеве и яро поддерживает российскую войну в Украине Любовь Успенская, может сесть в тюрьму на три года.

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