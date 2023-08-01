"Невозможно спрятать": Успенская взвыла после неудачной пластики

Скандальная российская певица Любовь Успенская пережила неудачную пластическую операцию - она пожаловалась на шрамы и рубцы, которые остались после процедуры.
"Все эти рубцы и шрамы остались. Все это осталось, все это невозможно спрятать. Я до сих пор хожу летом в жару и ношу платья с рукавами", - передают слова певицы росСМИ.
Сейчас другой врач пытается исправить ошибки пластического хирурга, который также делал операции другому одиозному артисту Филиппу Киркорову.
"Мы наблюдали деформацию, которая называется "телефонная трубка". Это когда в районе локтя и подмышечной впадины оставлен объем, а в середине плеча его нет. Это первая проблема, которую пришлось решать. Второй проблемой была другая деформация — "крыло летучей мыши". Почему так называется? Когда человек руку поднимает, у него появляется такая перепонка между рукой, плечом и спиной, как у летучей мыши. Такие деформации возникают, если хирург не имеет достаточно опыта в подобного рода операциях", - рассказал врач об осложнениях Успенской.
Напомним, ранее на одном из российских шоу, Успенская вышла в черном обтягивающем комбинезоне с прорезями.
Отметим, что 68-летняя артистка пытается выехать на эпатаже и более успешных коллегах, чьи имена постоянно на слуху. Так она даже пренебрегла проросийскими убеждениями, лишь бы ее имя поставили в одну строчку с именем Аллы Пугачевой, которая имеет антивоенную позицию.
Также мы сообщали, что певица, которая родилась в Киеве и яро поддерживает российскую войну в Украине Любовь Успенская, может сесть в тюрьму на три года.
Вам может быть интересно: