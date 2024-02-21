Путинистка Успенская опозорила дочь на всю Россию

Любовь Успенская, в последнее время, активно раскручивает свою дочь, как певицу.
Пропутинская "королева шансона" наладила отношения с дочерью Татьяной Плаксиной и теперь таскает ее по всех шоу, чтобы она стала звездой эстрады. Девушке даже пришлось сделать несколько пластических операций.
На этот раз Успенская пришла с Татьяной на шоу Павла Воли и в своих лучших традициях наговорила лишнего.
Она назвала Плаксину "талантливой телкой", да еще и сказала, что ей повезло иметь такую богатую маму. Наверное, на болотах в порядке вещей называть так своих детей.
"Ей повезло, что она имеет такую маму, а мне повезло, что она очень талантливая телка. Ты понимаешь, когда бездарных детей богатые родители пытаются раскрутить, это все понимают, это все видят. Тут не стыдно", - заявила певица.
Сидящая рядом Татьяна, только и могла, что молча краснеть, ведь Успенской рот закрыть было невозможно.
Добавим, дочь путинистки Успенской недавно опозорилась на концерте, исполняя свои песни под фонограмму.
Напомним, как Любовь Успенская показалась на пляже в коричневом купальнике, засветив дряблое тело.
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