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Путинистка Успенская опозорила дочь на всю Россию

Chyhys Elina
21 февраля 2024, 17:38
Певица страны-террористки РФ Любовь Успенская опозорила родную дочь во время эфира, заставив сгорать ее от стыда.
Любовь Успенская с дочерью
Любовь Успенская опозорила дочь / коллаж Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official/

Любовь Успенская, в последнее время, активно раскручивает свою дочь, как певицу.

Пропутинская "королева шансона" наладила отношения с дочерью Татьяной Плаксиной и теперь таскает ее по всех шоу, чтобы она стала звездой эстрады. Девушке даже пришлось сделать несколько пластических операций.

На этот раз Успенская пришла с Татьяной на шоу Павла Воли и в своих лучших традициях наговорила лишнего.

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Она назвала Плаксину "талантливой телкой", да еще и сказала, что ей повезло иметь такую богатую маму. Наверное, на болотах в порядке вещей называть так своих детей.

"Ей повезло, что она имеет такую маму, а мне повезло, что она очень талантливая телка. Ты понимаешь, когда бездарных детей богатые родители пытаются раскрутить, это все понимают, это все видят. Тут не стыдно", - заявила певица.

Сидящая рядом Татьяна, только и могла, что молча краснеть, ведь Успенской рот закрыть было невозможно.

Добавим, дочь путинистки Успенской недавно опозорилась на концерте, исполняя свои песни под фонограмму.

Напомним, как Любовь Успенская показалась на пляже в коричневом купальнике, засветив дряблое тело.

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