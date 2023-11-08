Путинистка Успенская на пляже выставила на показ дряблое тело и рассказала, какое у нее дома белье

Певица Успенская лежит на пляже, но не в террористической России.

https://stars.glavred.info/putinistka-uspenskaya-na-plyazhe-vystavila-na-pokaz-dryabloe-telo-i-rasskazala-kakoe-u-nee-doma-bele-10515055.html Ссылка скопирована

Певица Успенская хвастается своим бельем / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Путинистка Любовь Успенская, которая выросла в Киеве, но при этом поддерживает террориста Путина, обстреливающего мирные украинские города, выгуляла свое дряблое тело на пляже.

Пропагандистские телеграмм-каналы массово написали об этом "явлении", запостив видео предательницы.

На пляже Успенская в коричневом купальнике и очках заявила, что изо всех сил старается быть незаметной, "серой мышкой", но ее все равно узнают.

видео дня

"Меня журналисты спрашивают, где я покупаю белье, купальники. А нигде!" - с характерным "г" выдала Успенская.

"Но домой, я когда прихожу, у меня в шкафах лежит красивое, сексуальное белье, но это для других целей", - намекает на наличие интимной жизни пожилая певица.

На видео - путинистка Успенская рассказывает о своих трусах:

Напомним, певица-предательница Любовь Успенская всегда была артисткой второго эшелона, и слава более успешных исполнителей не дает ей покоя. После отъезда Аллы Пугачевой из рф из-за несогласия с войной в Украине, "баба Люба" искренне надеется занять ее место.

Сама Любовь Успенская недавно удивила своим образом на одном из концертов. В частности, певица появилась практически в трусах и в высоких сапогах. Как бы она не хотела выглядеть молодо, двигается она как 70-летняя баба Люба. Телеграмм-паблики буквально взорвались ироническими комментариями по поводу голого образа певицы.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.