Путинистка Успенская на пляже выставила на показ дряблое тело и рассказала, какое у нее дома белье

Путинистка Любовь Успенская, которая выросла в Киеве, но при этом поддерживает террориста Путина, обстреливающего мирные украинские города, выгуляла свое дряблое тело на пляже.
Пропагандистские телеграмм-каналы массово написали об этом "явлении", запостив видео предательницы.
На пляже Успенская в коричневом купальнике и очках заявила, что изо всех сил старается быть незаметной, "серой мышкой", но ее все равно узнают.
"Меня журналисты спрашивают, где я покупаю белье, купальники. А нигде!" - с характерным "г" выдала Успенская.
"Но домой, я когда прихожу, у меня в шкафах лежит красивое, сексуальное белье, но это для других целей", - намекает на наличие интимной жизни пожилая певица.
На видео - путинистка Успенская рассказывает о своих трусах:
Напомним, певица-предательница Любовь Успенская всегда была артисткой второго эшелона, и слава более успешных исполнителей не дает ей покоя. После отъезда Аллы Пугачевой из рф из-за несогласия с войной в Украине, "баба Люба" искренне надеется занять ее место.
Сама Любовь Успенская недавно удивила своим образом на одном из концертов. В частности, певица появилась практически в трусах и в высоких сапогах. Как бы она не хотела выглядеть молодо, двигается она как 70-летняя баба Люба. Телеграмм-паблики буквально взорвались ироническими комментариями по поводу голого образа певицы.
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