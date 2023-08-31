Раздутая Успенская похвалила аннексированный Крым

Путинистка и полная предательница Украины Успенская высказала свое мнение в отношении Крыма.

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Любовь Успенская подлизалась на старости лет к Путину / Коллаж Главред, фото из сети

Путинистка Любовь Успенская, которая выросла в Киеве, сделала очередное циничное заявление относительно аннексированного террористической Россией Крыма.

По словам раздутой и обезображенной пластическими операциями звезды, после аннексии полуострова, там, якобы, стало лучше жить.

"Крым очень сильно изменился. Стали лучше дороги. Я как раз вспоминала, как мы раньше мучились, добирались. И я уже даже не хотела работать. Я просто говорила: "Господи, я беру деньги не за концерты, а за эти трудные переезды". А сейчас здесь трассы, потрясающие виллы, потрясающие панорамы. Я даже спросила водителя: "Вам нравится больше Крым тогдашний или теперешний?" Он сказал: "Конечно, теперешний". Но это можно было и не спрашивать, все очевидно", – сказала 70-летняя исполнительница шансона на пресс-конференции фестиваля "Таврида.АРТ".

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Пенсионерка, которая много лет живет в США, а также вытаскивала свою дочь из наркотической зависимости сообщила, что "это счастье, что мы вернули наш Крым. И больше никому не отдадим".

Напомним, 68-летняя певица-предательница Любовь Успенская всегда была артисткой второго эшелона, и слава более успешных исполнителей не дает ей покоя. После отъезда Аллы Пугачевой из рф из-за несогласия с войной в Украине, "баба Люба" искренне надеется занять ее место.

Сама Любовь Успенская недавно удивила своим образом на одном из концертов. В частности, певица появилась практически в трусах и в высоких сапогах. Как бы она не хотела выглядеть молодо, двигается она как 70-летняя баба Люба. Телеграмм-паблики буквально взорвались ироническими комментариями по поводу голого образа певицы.

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