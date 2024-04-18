Фанаты ахнули: украинка-запроданка Татьяна Овсиенко заплыла до неузнаваемости

От былой красоты 57-летней певицы-предательницы не осталось и следа.

https://stars.glavred.info/fanaty-ahnuli-ukrainka-zaprodanka-tatyana-ovsienko-zaplyla-do-neuznavaemosti-10558934.html Ссылка скопирована

Татьяна Овсиенко сейчас - Овсиенко шокировала внешним видом / коллаж: Главред, фото: kino-teatr.ru, instagram.com/tatianaovsienko_music

Бывшая киевлянка, а ныне - путинистка, которая поддерживает аннексию Крыма, Татьяна Овсиенко попала в шоу-бизнес не благодаря яркому певческому таланту, а благодаря приятной внешности. Долгие годы она "выезжала" исключительно на этом факторе, за который ей прощали тотальную безголосость.

Однако со временем и этот инструмент Овсиенко заметно "заржавел". Сегодня 57-летнюю певицу едва можно узнать. Она редко появляется на публике.

Недавно в росСМИ стали распространяться свежие фото Татьяны. Много лет про нее ходят разные слухи: будто бы она пристрастилась к алкоголю, а ее нынешний сожитель, бывший уголовник, который живет исключительно за счет артистки, время от времени ее поколачивает. Еще были филлеры, которые, совершенно очевидно, не пошли Овсиенко на пользу. Все это сказалось на ее внешности.

видео дня

В социальных сетях новые снимки Татьяны Овсиенко комментируют шокированные фанаты: "Если бы в комменты не глянул, фиг бы угадал... Это ужас", "Как можно было так опуститься, Таня?", "Вот что рф с красивыми девочками делает…", "Мордор убивает людей живьем, превращая их в тупую жижу, в серую биомассу...", "Мама миа, ужас" и т.д.

Татьяна Овсиенко сейчас - Овсиенко шокировала внешним видом / коллаж: Главред, фото: t.me/samye_slyvky

Кто такая Татьяна Овсиенко? Татьяна Овсиенко - советская и российская певица, бывшая участница группы Мираж (выступала под фонограмму, записанную М. Суханкиной). По национальности - украинка, родилась в Киеве. Внесена в базу "Миротворца" за сознательное многократное нарушение государственной границы Украины, а также за незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма.

Последние звездные новости:

Ранее пропагандистка Маргарита Симоньян слила предательницу Любовь Успенскую и рассказала, как певица-путинистка помогает российским оккупантам убивать украинцев.

Также стало известно, что клоуна-путиниста Юрия Куклачева после обширного инфаркта резали по живому. Ему стало плохо на собственном юбилейном концерте, а на операционном столе у кремлевского шута остановилось сердце.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред