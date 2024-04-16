Клоуна-путиниста Куклачева после обширного инфаркта резали по живому - СМИ

Жизнь 75-летнего директора Театра кошек по-прежнему находится по угрозой.

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Юрий Куклачев инфаркт - что происходит с Юрием Куклачевым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kuklachevcats

Создатель и директор Театра кошек Юрий Куклачев, который призывал бомбить Европу и США, а также поддерживает военную политику кремля, был экстренно госпитализирован с собственного юбилейного концерта с подозрением на инфаркт.

В одной из столичных клиник страны-оккупанта дрессировщика отправили сперва в реанимацию, затем - на хирургический стол. Ему провели операцию на сердце. Детали появились в росСМИ.

Так диагноз "обширный инфаркт" подтвердился. Кроме того Куклачев во время операции пережил остановку сердца, которое, по словам инсайдера из окружения клоуна, хирургу пришлось запускать практически голыми руками и без наркоза.

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Скомороху-путинисту установили 5 стентов, но прогнозы о полном его выздоровлении делать рано - стенты должны прижиться.

"Его сердце остановилось прямо на операционном столе. Операция была наживую. Врач без наркоза сделал так, чтоб клапан заработал. Во время операции врач разговаривал с Юрием Дмитриевичем. Он поставил 5 стентов. Если они приживутся, то еще 5 лет можно спокойно жить. Также он признался, что было очень сложно и больно", - сообщает источник.

Кто такой Юрий Куклачёв Юрий Куклачёв - советский и российский клоун, создатель и руководитель Театра кошек. Поддерживает агрессию Путина против Украины, до полномасштабного вторжения РФ неоднократно незаконно выступал на оккупированных территориях, из-за чего был внесен в базу Миротворец.

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