От Михаила Шуфутинского отрекся младший сын: так и не принял

Шуфутинский рассказал о разногласиях с младшим сыном из-за его молодой избранницы.

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Михаил Шуфутинский рассказал о разногласиях с сыном / коллаж: Главред, фото: t.me/mikhail_shufutinsky

Российский певец Михаил Шуфутинский, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, признался, что он в крупной ссоре с младшим сыном.

На российском телеканале НТВ Шуфутинский отметил, что все из-за его новой избранницы Светланы Уразовой.

Певец поделился, что младший сын Антон совсем не воспринял его молодую избранницу. А вот старший сын Дэвид, напротив, порадовался и даже поговорил с братом.

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"Брат ему объяснял, что это же хорошо, что папа нашел человека, с которым счастлив, но он не понимал", —сказал Михаил.

Жена младшего сына Шуфутинского Брэнди также не приняла новую возлюбленную свекра.

"Когда я привез всех родственников, и мы со Светланой приехали знакомиться, она не захотела даже ничего слышать о ней. Я думаю, что они не имеют права ко мне так относиться. Я ничем этого не заслужил, — пожаловался Шуфутинский.

Кто такой Михаил Шуфутинский? Михаил Шуфутинский — советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист, исполнитель, музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2013).

В 2022 году поддержал вторжение России в Украину, выступил в госпитале перед ранеными оккупантами. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

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Отметим, ранее Михаил Шуфутинский впервые озвучил свою позицию в связи с военным вторжением России в Украину. В одном из интервью исполнитель песни "Третье сентября" признался, что любит России и свою жизнь, поэтому и поддерживает убийства украинцев.

А также стало известно, что Михаил Шуфутинский продал свой особняк в США и решил остаться жить в стране-террористе.

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