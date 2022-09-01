"Зачем меня трогать?": Шуфутинский впервые озвучил свою позицию относительно войны в Украине

Михаил Шуфутинский рассказал, как он относится к военному вторжении своей страны в Украину.
Музыкант Михаил Шуфутинский впервые озвучил свою позицию в связи с военным вторжением России в Украину.
В интервью Youtube-канала "Алена, блин!" исполнитель песни "Третье сентября" признался, что любит России и свою жизнь, поєтому и поддерживает убийства украинцев.
"Зачем меня трогать? Я - гражданин своей страны. Живу в своем городе. Говорю на своем языке. Я не просто говорю, я думаю по-русски. Я люблю свою жизнь. Вот и все. А что еще нужно в жизни? Больше ничего. Она кончается. Но пока она есть у нас, ее надо любить. Тогда и жизнь будет нас любить", - заявил музыкант.
В то же время он отметил, что хотел бы чтобы люди вместо того, чтобы убивать друг друга, научились побеждать страшные болезни.
Ранее российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая до определенного времени молчала о нападении России на Украину и об убийствах мирных граждан, наконец-то озвучила свою позицию.
Также мы писали, что певец Авраам Руссо пополнил ряды артистов, которые поддерживают войну России против Украины.
Он признался, что сейчас не время "высмеивать патриотизм" в РФ. Хоть он родом из Сирии (которую также бомбила Россия), но все же считает РФ своей родиной.
Вам может быть интересно:
- "Сколько будем терпеть эту клячу?": путинист Басков набросился на Собчак из-за обиженного Газманова
- Вместо совести - пропаганда: стриптизер-путинист Тарзан поглумился над жертвами теракта в Еленовке
- "Это свинство": продюсер-путинист Пригожин обвинил Вайкуле в геноциде украинцев