"Зачем меня трогать?": Шуфутинский впервые озвучил свою позицию относительно войны в Украине

Михаил Шуфутинский / скриншот

Музыкант Михаил Шуфутинский впервые озвучил свою позицию в связи с военным вторжением России в Украину.

В интервью Youtube-канала "Алена, блин!" исполнитель песни "Третье сентября" признался, что любит России и свою жизнь, поєтому и поддерживает убийства украинцев.

"Зачем меня трогать? Я - гражданин своей страны. Живу в своем городе. Говорю на своем языке. Я не просто говорю, я думаю по-русски. Я люблю свою жизнь. Вот и все. А что еще нужно в жизни? Больше ничего. Она кончается. Но пока она есть у нас, ее надо любить. Тогда и жизнь будет нас любить", - заявил музыкант.

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В то же время он отметил, что хотел бы чтобы люди вместо того, чтобы убивать друг друга, научились побеждать страшные болезни.

Ранее российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая до определенного времени молчала о нападении России на Украину и об убийствах мирных граждан, наконец-то озвучила свою позицию.

Также мы писали, что певец Авраам Руссо пополнил ряды артистов, которые поддерживают войну России против Украины.

Он признался, что сейчас не время "высмеивать патриотизм" в РФ. Хоть он родом из Сирии (которую также бомбила Россия), но все же считает РФ своей родиной.

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