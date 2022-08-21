Буду топить за наших пацанов: российская ведущая Кудрявцева поддержала войну в Украине

Лера Кудрявцева / instagram.com/leratv

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая до определенного времени молчала о нападении России на Украину и об убийствах мирных граждан, наконец-то озвучила свою позицию.

По словам Кудрявцевой, она "патриотка".

"Ещё раз хочу ответить украинцам, которые на меня подписаны. Я русская, патриот! Это не отменяет мою любовь к Украине, моим украинским друзьям и мирным жителям этой страны. Но ваша ненависть и русофобия даёт свои плоды. Поэтому, естественно, я буду защищать свою страну, топить за наших пацанов. Защищать информационно, естественно, как могу", - говорит Кудрявцева, полагая, что России, которая ежедневно уничтожает украинские города, нужна защита.

Отметим, что ведущая ранее молчала и, конечно, не реагировала на призывы украинцев выходить на улицы и прекращать режим путинской диктатуры.

Напомним, ранее российский режиссер Андрей Кончаловский, который дал интервью российскому изданию "Аргументы и факты" решил выслужиться перед кровавым диктатором Путиным, развязавшего войну в Украине, и на вопрос о международных кинофестивалях, которые теперь не светят россиянам, вдруг стал нахваливать Путина.

По его мнению, "если и есть личность в сегодняшней политике, то это президент Путин".

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