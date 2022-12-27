СМИ: 74-летний Шуфутинский готовится стать отцом

Артист-пенсионер не смущается по поводу своего почтенного возраста и готов плодиться дальше.

Михаил Шуфутинский / gubdaily.ru

Российские СМИ активно делятся радостью: 74-летний российский певец Михаил Шуфутинский изъявил готовность стать отцом в третий раз.

По информации Prokazan.ru, о возможном пополнении артист заявил самолично во время праздничного концерта. По его словам, он будет рад, если его жена, которая младше него на 25 лет, родит ему ребенка.

"Работаем над этим вопросом" - заявил 74-летний Шуфутинский.

Два года назад в жизни Шуфутинского произошли перемены: он женился на своей танцовщице Светлане Юразовой. Женщина моложе певца на 25 лет.

"Главное, что ты любишь человека, поэтому какая разница: дочь у тебя или сын, — говорит певец. — Тем более, девочки у меня есть. У меня же — внуки и две внучки. Ханна живет в Филадельфии, а Анечка – здесь, в России".

Напомним, ранее музыкант Михаил Шуфутинский впервые озвучил свою позицию в связи с военным вторжением России в Украину.

В интервью Youtube-канала "Алена, блин!" исполнитель песни "Третье сентября" признался, что любит России и свою жизнь, поєтому и поддерживает убийства украинцев.

"Зачем меня трогать? Я - гражданин своей страны. Живу в своем городе. Говорю на своем языке. Я не просто говорю, я думаю по-русски. Я люблю свою жизнь. Вот и все. А что еще нужно в жизни? Больше ничего. Она кончается. Но пока она есть у нас, ее надо любить. Тогда и жизнь будет нас любить", - заявил музыкант.

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