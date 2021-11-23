MARUV спутали с Хюррем-султан в новом дэнс-видео

MARUV сравнили с Хюррем-султан / instagram.com/maruvofficial

Певица MARUV презентовала новое денс-видео "Mara", для которого снялась в весьма нехарактерном для себя образе.

Латекс, плетки и садо-мазо костюмы Анна Корсун (настоящее имя певицы) заменила... воздушным луком в стиле сериала Великолепный век.

Возможно, это не было первоначальной задумкой артистки, но ее внешний вид в клипе напомнил поклонникам героиню популярного сериала - рыжеволосую Хюррем-султан и исполнительницу этой роли, актрису Мерьем Узерли.

Для клипа MARUV примерила свободную блузу и мини-шаровары персикового цвета из струящейся ткани, гольфы с рюшами; привычное черное прямое каре певица променяла на длинные вьющиеся рыжие волосы.

Однако без эпатажа все же не обошлось. Королевский образ MARUV дополнила жестким корсетом и необычной короной.

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MARUV в новом денс-видео "Mara"/ instagram.com/maruvofficial

Новая песня в стильном мистическом оформлении повествует об убийственной силе любви. Поклонники певицы хвалят клип за постановку и за выбор образов: по их мнению, после последних видео репертуару MARUV не хватало чего-то нежного и пронзительного, что нашло выход в трэке "Mara".

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