Оксана Байрак с роскошной грудью в кружевном белье рассказала, кого "угощает собой"

Оксана Байрак поделилась горячей домашней съемкой / instagram.com/ksanabayrak

Режиссер, телеведущая и актриса Оксана Байрак поделилась с подписчиками пикантным откровением о том, как правильно "угощать собой".

Философствования на эту тему артистка сопроводила откровенным фото, для которого Байрак позировала в черном кружевном белье.

Свои прелести артистка назвала изысканным лакомством, достойным лишь тех, кто обладает незаурядным вкусом.

"Угощать собой нужно только того, кто оценит изысканно-гурманный вкус... а не просто голоден. Ps. Воскресного гурманного утра вам, мои дорогие, и изысканного вечера", - подписала фото Байрак.

Поклонникам ведущий пришлись по вкусу и размышления артистки, и ее округлости.

Реклама

Оксана Байрак в кружевном нижнем белье / instagram.com/ksanabayrak

Читайте такжеПышногрудая Оксана Байрак прогулялась топлес по улице

Байрак засыпали комплиментами, называя ведущую эталоном сексуальности и мудрости:

"Какова красота и какая... кокетка, понимающая насколько соблазнительная . Тонкий расчёт))))"

"Оксана, великолепна во всем. Вы женщина огонь, страсть и мудрость. Всего вам самого наилучшего".

"Просто космос и эталон сексуальности ❤️"

"Оксана Ивановна, ну Шо за красота с утра пораньше ❤️"

"Вау! Все мужики слюной захлебнулись".

Ранее певица MARUV выложила пикантные кадры на которых ласкает себя на камеру.

Другие интересные новости: