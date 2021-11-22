Оксана Байрак с роскошной грудью в кружевном белье рассказала, кого "угощает собой"

Любовные премудрости ведущая сопроводила фотографией своих сочных прелестей.
Режиссер, телеведущая и актриса Оксана Байрак поделилась с подписчиками пикантным откровением о том, как правильно "угощать собой".
Философствования на эту тему артистка сопроводила откровенным фото, для которого Байрак позировала в черном кружевном белье.
Свои прелести артистка назвала изысканным лакомством, достойным лишь тех, кто обладает незаурядным вкусом.
"Угощать собой нужно только того, кто оценит изысканно-гурманный вкус... а не просто голоден. Ps. Воскресного гурманного утра вам, мои дорогие, и изысканного вечера", - подписала фото Байрак.
Поклонникам ведущий пришлись по вкусу и размышления артистки, и ее округлости.
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Байрак засыпали комплиментами, называя ведущую эталоном сексуальности и мудрости:
"Какова красота и какая... кокетка, понимающая насколько соблазнительная . Тонкий расчёт))))"
"Оксана, великолепна во всем. Вы женщина огонь, страсть и мудрость. Всего вам самого наилучшего".
"Просто космос и эталон сексуальности ❤️"
"Оксана Ивановна, ну Шо за красота с утра пораньше ❤️"
"Вау! Все мужики слюной захлебнулись".
Ранее певица MARUV выложила пикантные кадры на которых ласкает себя на камеру.
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