"Ничего святого": Надя Дорофеева в образе развратного ангела очаровала фанатов

Надя Дорофеева в образе соблазнительного ангела / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева выступила на Вечере премьер, концерте от создателей Світського життя, в необычном луке.

Фото наряда для мероприятия артистка выложила в своем Instagram-аккаунте. На них девушка позирует в образе развратного ангела.

Дорофеева с огромными белыми крыльями примерила белый кружевной корсет, кружевные перчатки без пальцев и мини-юбку а-ля набедренная повязка в тон. Также певице сделали необычный макияж с использованием сухих цветов.

"Ничего святого", - подписала фотографии певица.

Новый образ Дорофеевой понравился поклонникам и супругу артистки - певцу Владимиру Дантесу. "Огонь! Оставляй этот мейк навсегда", - прокомментировал он фотографии жены.

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Ангельский образ Нади Дорофеевой / instagram.com/nadyadorofeeva

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Ранее Дорофеева не смогла выйти на сцену по причине экстренной госпитализации. Фотографиями с ужасными гематомами от капельниц артистка поделилась в социальных сетях.

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