"Ничего святого": Надя Дорофеева в образе развратного ангела очаровала фанатов

Певица показала сочные прелести в полупрозрачном мини.
Певица Надя Дорофеева выступила на Вечере премьер, концерте от создателей Світського життя, в необычном луке.
Фото наряда для мероприятия артистка выложила в своем Instagram-аккаунте. На них девушка позирует в образе развратного ангела.
Дорофеева с огромными белыми крыльями примерила белый кружевной корсет, кружевные перчатки без пальцев и мини-юбку а-ля набедренная повязка в тон. Также певице сделали необычный макияж с использованием сухих цветов.
"Ничего святого", - подписала фотографии певица.
Новый образ Дорофеевой понравился поклонникам и супругу артистки - певцу Владимиру Дантесу. "Огонь! Оставляй этот мейк навсегда", - прокомментировал он фотографии жены.
Читайте такжеАни Лорак в латексе показала все свои прелести
Ранее Дорофеева не смогла выйти на сцену по причине экстренной госпитализации. Фотографиями с ужасными гематомами от капельниц артистка поделилась в социальных сетях.
Другие интересные новости:
- Анастасия Приходько в прозрачном халатике соблазнительно показала свои таланты
- MARUV с нашлепками на сосках приласкала себя на камеру
- Внучка Ротару показала сочную грудь в неприлично глубоком декольте
- "Дерзкая" Мендель в коротком платье похвасталась стройными ногами
- Даша Астафьева без лифчика засветила соски в смелой фотосессии