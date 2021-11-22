Абсолютно обнаженная Ольга Цибульская показала горячие постельные кадры

От адреналина у певицы дрожали руки.
Певица и телеведущая Ольга Цибульская после концерта "Вечер премьер" побаловала подписчиков голыми кадрами.
Дома концертное ярко-красное мини-платье со шлейфом Ольга Цибульская сменила на абсолютную наготу. Именно в таком виде она решила поблагодарить зрителей и поклонников в социальных сетях за бешенную энергетику от выступления.
Репортаж певица вела прямо из постели: лежа на кровати сперва на животе, затем на спине, прикрывшись одеялом, она, явно не сумев уснуть от перевозбуждения, общалась с фанатами.
"Адреналин такой, что дрожат руки", - поделилась своими впечатлениями Цибульская.
Проект от Світського життя Вечер премьер вдохновил певицу не только на энергичное выступление, но и на невинный флирт с фанатами.
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Ранее откровенным луком с Вечера премьер порадовала фанатов Надя Дорофеева - на сцену певица вышла в образе развратного ангела.
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