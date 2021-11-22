Вера Брежнева в прозрачной блузке с глубоким декольте затосковала по "ВИА Гре"

Вера Брежнева записала ремейк трека ВИАГры / instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева представила ремейк трека "Не надо". Такой подарок артистка сделала своим поклонникам специально к 19-й годовщине своего прихода в группу "ВИА Гра".

В новом клипе можно увидеть откровенные декольте, яркий мейк и ангельские крылья. Знаменитость буквально повторила свой соблазнительный образ из 2000-х .

"Сегодня, специально к годовщине своего прихода в группу я выпустила ремейк на песню "Не Надо" и для mood-video решила скопировать свой образ из 2000х, даже мэйк мы повторили тот же и с тем же визажистом, которая делала его 19лет назад. Новое - это хорошо забытое старое!", - написала артистка в подписи к видео.

Читайте такжеДочь Брежневой в трусиках и сапогах устроила сексуальную фотосессиюТакже певица опубликовала фото, на котором позировала в плиссированной юбке и короткой прозрачной блузке. Таким образом она вспомнила, что 19 лет назад она прошла кастинг в группу "Виа ГРА".

Вера Брежнева записала ремейк трека ВИАГры / instagram.com/ververa

Поклонники поздравили звезду со знаменательной датой. В комментариях пользователи отмечают, что их любимица — как вино, с годами становится только лучше.

Ранее мы сообщали, что Вера Брежнева не так давно похвасталась дорогим подарком от Меладзе к годовщине их свадьбы. Для того чтобы отметить памятную дату с супругой, Константину Меладзе пришлось совершить два перелета.

Читайте также: