Вера Брежнева в прозрачной блузке с глубоким декольте затосковала по "ВИА Гре"

Певица решила вспомнить время, когда она была участницей легендарной группы.
Певица Вера Брежнева представила ремейк трека "Не надо". Такой подарок артистка сделала своим поклонникам специально к 19-й годовщине своего прихода в группу "ВИА Гра".
В новом клипе можно увидеть откровенные декольте, яркий мейк и ангельские крылья. Знаменитость буквально повторила свой соблазнительный образ из 2000-х .
"Сегодня, специально к годовщине своего прихода в группу я выпустила ремейк на песню "Не Надо" и для mood-video решила скопировать свой образ из 2000х, даже мэйк мы повторили тот же и с тем же визажистом, которая делала его 19лет назад. Новое - это хорошо забытое старое!", - написала артистка в подписи к видео.
Читайте такжеДочь Брежневой в трусиках и сапогах устроила сексуальную фотосессиюТакже певица опубликовала фото, на котором позировала в плиссированной юбке и короткой прозрачной блузке. Таким образом она вспомнила, что 19 лет назад она прошла кастинг в группу "Виа ГРА".
Поклонники поздравили звезду со знаменательной датой. В комментариях пользователи отмечают, что их любимица — как вино, с годами становится только лучше.
Ранее мы сообщали, что Вера Брежнева не так давно похвасталась дорогим подарком от Меладзе к годовщине их свадьбы. Для того чтобы отметить памятную дату с супругой, Константину Меладзе пришлось совершить два перелета.
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