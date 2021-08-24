Вера Брежнева топлес в белых трусиках показала, как принимает душ

Вера Брежнева / instagram.com/ververa/

Артистка Вера Брежнева отдыхает на море и продолжает публиковать пикантные материалы со своего отдыха.

В новом посте в Instagram Вера Брежнева топлес в белых трусиках во всей красе похвалилась загорелым телом во время приема душа.

Она совместила сразу несколько роликов с разного ракурса - со спины и сбоку, так, что поклонники смогли оценить стройную талию, сексуальные ключицы и аппетитные ягодицы и грудь певицы.

"18+ Водные процедуры. Решила начать эту неделю так", - пописала она свой пост.

"Обернитесь, обернитесь...", "Каждый день так начинайте и заканчивайте (в прямом эфире", "Мне уже давно 18+! Так что Вера, вы чрезмерно сногсшибательная", "Шикарно", "Ни жириночки", "Совершенная", "Вера, вы выглядите просто потрясающе, глядя на вас, просто "сносит башню"...", "Неземная", - пишут ей в комментариях.

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