Вера Брежнева похвалилась аппетитной фигурой на горячем летнем фото

Вера Брежнева / instagram.com/ververa/

Жена Константина Меладзе Вера Брежнева чуть не свела с ума поклонников в своем белом бикини во время очередной поездки на море. За десять дней до конца лета певица призналась, что уже скучает за летом и морем.

В Instagram она засветила аппетитные прелести и длинные стройные ножки, который поджала под себя, пока позировала для фотографа на пляже.

"Лето ещё не закончилось, а я уже по нему скучаю.. Оно стало для меня удивительным, необычным.. И оказалось началом очень важной внутренней трансформации. Тем интереснее наблюдать, что будет дальше", - пишет певица и интересуется, что произошло у ее поклонников этим летом.

Вера Брежнева / instagram.com/ververa/

"Классное фото получилось", "Вера вы самая красивая , фанатею от вас еще с виа-гры", "Милашечка", "Русалочка!", "Шикарная", "Фото шикарно. Вы прекрасны", - пишут ей в комментариях.

Ранее Настя Каменская в слишком откровенном бикини бесстыже покрасовалась.