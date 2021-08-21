Настя Каменская бесстыже покрасовалась в слишком откровенном бикини

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

Певица NK часто делиться с поклонниками своими эмоциями и переживаниями, а также публикует горячие фото, которыми иллюстрирует свои мысли. Иногда эти снимки сняты на отдыхе, а иногда Настя показывает случайные кадры, которые, тем не менее, вышли просто шикарными. Девушка не только поражает своими размышлениями, но и впечатляет прекрасной фигурой, за которой постоянно следит.

В этот раз в Instagram Настя Каменских снялась в розовом бикини и солнцезащитных очках-авиаторах и рассказала о своей любви к лету. Каменских сверкнула упругой грудью и аппетитными загорелыми формами, подставляя фотографу лучшие ракурсы.

"Я влюблена в это лето. Как же круто, когда в перерывах между насыщенным концертным графиком есть немного времени понежиться на солнышке и насладиться моментом", - говорит Каменских.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

"Идеально", "Секси", "Красотка", "Красота, мотивация", "Секси чика", "Кудряшки бомба", "Крутышка любимая", "Агонь", " Вы красивая, Настя. Каждый раз восхищаюсь и вдохновляюсь", - пишут в комментариях.

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