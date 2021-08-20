Алина Гросу без лифчика показала бэкстейдж подготовки к концерту

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu/

Украинская певица Алина Гросу устроила концерт в Одессе, и специально для столь важного мероприятия она сделала необычную прическу и подобрала шикарные наряды.

В своем Instagram Алина Гросу опубликовала фото из гримерки, на которой видно, как ей наносят макияж. К шикарным кучерям она добавила еле заметный макияж, который, однако выгодно подчеркнул ее глаза и форму лица. Для фотосессии она позировала в белой кофточке, под которую не надела лифчик. Дизайн наряда с открытыми плечами и глубоким декольте позволил увидеть белые следы от лифчика, который прикрывал бюст на пляже.

"Как вам моя прическа?:) И как вам мейк для концерта в Одессе? Безумно люблю нююююд", - призналась Алина Гросу.

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu/

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu/

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu/

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu/

"Какая же ты куколка, спасибо, за доверие", "Куколка просто! Супер", "Нежно", "Очень красиво", "Красуня, теж люблю нюд", "Капець, як можна бути такою…ніби принцеса з діснеївського мультфільму", "Хороший вкус и выбор", - пишут ей в комментариях.

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