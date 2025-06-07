"Никаких ограничений": известный певец рассказал об отношениях с Тиной Кароль

Вы узнаете:
- Тина Кароль сотрудничала с Олегом Шумеем
- Что он думает о певице
Украинский популярный певец Олег Шумей рассказал, как ему удалось посотрудничать с певицей Тиной Кароль.
В интервью oboz.ua артист вспомнил, как перевел хит Тины "Выше облаков" на украинский язык и прислушивался ко всем ее рекомендациям.
"Я не помню, что нам ставили какие-то условия относительно этой песни, однако все же я счел необходимым показать свой вариант перевода, потому что это ее песня. Она не была строгой в оценках, подсказала лишь какие-то детали, которые можно было бы подправить. В целом ей все понравилось", - отметил Олег.
Также певец поделился, стал ли он близким с Кароль и как старается не злоупотреблять важным знакомством.
"Какие у нас отношения в обычной жизни? Хорошие, но сказать, что я могу позвонить ей в любой момент, будет неправдой. Я стараюсь не беспокоить, потому что она человек занятой. У нее свои дела, у меня - свои. Но если нужен совет, то могу написать. Никаких ограничений в общении, как мне кажется, между нами нет. Однако это не значит, что я каждый день ей что-то пишу или отправляю", - добавил Шумей.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Тина Кароль - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.
А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.
Вас может заинтересовать:
- "Зол на нее": Крутоголов рассказал правду об увольнении Глущенко из "Дизель шоу"
- "Осторожны с прогнозами": больной путинист Киркоров перестал выходить на связь
- Появилось видео Денисенко и Цымбалюка в нескромный момент - детали
Кто такая Тина Кароль?
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред