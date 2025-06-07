"Никаких ограничений": известный певец рассказал об отношениях с Тиной Кароль

Олег Шумей подчеркнул занятость Тины Кароль.

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Олег Шумей о Тине Кароль / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Вы узнаете:

Тина Кароль сотрудничала с Олегом Шумеем

Что он думает о певице

Украинский популярный певец Олег Шумей рассказал, как ему удалось посотрудничать с певицей Тиной Кароль.

В интервью oboz.ua артист вспомнил, как перевел хит Тины "Выше облаков" на украинский язык и прислушивался ко всем ее рекомендациям.

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"Я не помню, что нам ставили какие-то условия относительно этой песни, однако все же я счел необходимым показать свой вариант перевода, потому что это ее песня. Она не была строгой в оценках, подсказала лишь какие-то детали, которые можно было бы подправить. В целом ей все понравилось", - отметил Олег.

Тина Кароль и Олег Шумей / фото: instagram.com, Тина Кароль

Также певец поделился, стал ли он близким с Кароль и как старается не злоупотреблять важным знакомством.

Тина Кароль и Олег Шумей / фото: instagram.com, Тина Кароль

"Какие у нас отношения в обычной жизни? Хорошие, но сказать, что я могу позвонить ей в любой момент, будет неправдой. Я стараюсь не беспокоить, потому что она человек занятой. У нее свои дела, у меня - свои. Но если нужен совет, то могу написать. Никаких ограничений в общении, как мне кажется, между нами нет. Однако это не значит, что я каждый день ей что-то пишу или отправляю", - добавил Шумей.

Тина Кароль / инфографика: Главред

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Тина Кароль - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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