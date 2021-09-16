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МакSим рассказала о своих видениях во время клинической смерти

16 сентября 2021, 19:57

По словам знаменитости, смерть - не конечная точка существования человека, и после закрытия крышки гроба "все только начинается".

Певица Максим
Певица Максим рассказала о клинической смерти / instagram.com/maksimartist/

Известная российская певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала ведущей Ксении Собчак, что во время клинической смерти она попала в иную, потустороннюю реальность.

По словам знаменитости, смерть - не конечная точка существования человека, и после закрытия крышки гроба "все только начинается".

"Когда я была в коме, я оказалась совершенно в другой реальности, и у меня было четкое осознание, что та жизнь, которой мы живем тут, как раз менее реальна", - заявила певица.

Она подробно рассказала о пережитом опыте в иной реальности.

"Это не похоже на сон. Я себя почувствовала в полете, мне было жутко хорошо, какой-то закат, какое-то тепло и голос моего духовника. Я ему сказала: "Я умираю". И мне от этого почему-то было хорошо. Не знаю, почему. Я не собиралась туда, когда ложилась в больницу. Я думала: сейчас меня быстренько полечат, и все будет хорошо. Я четко осознавала, что происходит. Я в странной кабине стала спускаться вниз, а там была зима. Потом за мной пришли какие-то люди, мы стали подниматься вверх, нажали рычаг и стали падать вниз. И потом уже в этой реальности мне рассказывали, что у меня дважды останавливалось сердце", - поделилась воспоминаниями МакSим.

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Певица рассказала, что после болезни испытывает счастье от обычных вещей. А депрессия, которая нередко случается у ковидных больных во время поправки, у нее якобы не наблюдается.

С 14 июня певица МакSим заболела коронавирусом, но лечилась дома. Когда ей резко стало плохо, ее госпитализировали.

Спустя несколько дней за МакSим в больницу с коронавирусом попала и ее концертный директор.

Журналистам сообщили, что МакSим погрузили в искусственную кому и перевели на аппарат ИВЛ - ей стало хуже. Пошли слухи о том, что одно легкое МакSим полностью поражено.

Врач, которому показали результаты обследования МакSим сообщил, что у МакSим поражены мозг, почки и легкое.

Однако, уже 9 августа МакSим вышла из комы, и появилась первая информация о ее состоянии.

МакSим выписалась из больницы 13 августа - через два месяца после госпитализации, и почти все время она провела в искусственной коме.

Волонтер открыл правду о болезни и коме певицы МакSим. Певица начала реабилитацию.

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