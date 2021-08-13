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"Заново учится ходить": МакSим выписалась после двух месяцев лечения

13 августа 2021, 14:02

Врачи выписывают МакSим после почти двух месяцев лечения коронавируса.

МакSим
МакSим / instagram.com/maksimartist

Певица МакSим через пять дней после выхода из реанимации выписалась из больницы, где лечила коронавирус и осложнения после него.

Как сообщает телеграм-канал Lifeshot, ее выписывают в пятницу 13 августа.

"Певицу МакSим сегодня выписывают из больницы, далее она будет лечиться дома", - сообщила представитель артистки.

В понедельник МакSим перешла в обычную палату, она все время чувствует себя нормально.

"Петь и летать на самолете ей пока нельзя, но какой срок?", - сообщила представитель артистки. Девушка чувствует себя лучше.

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Дальнейшее лечение она будет проходить дома. Певицу еще предстоит длительная реабилитация и лечение.

"Она пока заново учится ходить, делает это с поддержкой. При ходьбе испытывает сильные головокружения. Дышать пока тоже тяжело", - рассказала Яна Богушевская.

По ее словам, врачи просто попросили стараться не кашлять.

"Она уже направляется домой, сама приняла такое решение: очень хочет обнять детей. Боялась, что уже не сможет этого сделать", - добавила директор певицы.

Лечение МакSим - что известно

Певицу МакSим перевели из реанимации в понедельник 9 авгуса.

Независимый врач, которому показали снимки и обследования певицы сообщил, что у МакSим поражены мозг, почки и легкое.

После выхода из комы певица начала сама садиться и самостоятельно дышат без ИВЛ.

Врачи ответили на вопрос СМИ, сможет ли петь МакSим после комы и будет ли она как "овощ"

Впервые МакSим вывели из комы в 20-х числах июля. Певица была в ясном уме и нормально разговаривала.

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