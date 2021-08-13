"Заново учится ходить": МакSим выписалась после двух месяцев лечения

Врачи выписывают МакSим после почти двух месяцев лечения коронавируса.
Певица МакSим через пять дней после выхода из реанимации выписалась из больницы, где лечила коронавирус и осложнения после него.
Как сообщает телеграм-канал Lifeshot, ее выписывают в пятницу 13 августа.
"Певицу МакSим сегодня выписывают из больницы, далее она будет лечиться дома", - сообщила представитель артистки.
В понедельник МакSим перешла в обычную палату, она все время чувствует себя нормально.
"Петь и летать на самолете ей пока нельзя, но какой срок?", - сообщила представитель артистки. Девушка чувствует себя лучше.
Дальнейшее лечение она будет проходить дома. Певицу еще предстоит длительная реабилитация и лечение.
"Она пока заново учится ходить, делает это с поддержкой. При ходьбе испытывает сильные головокружения. Дышать пока тоже тяжело", - рассказала Яна Богушевская.
По ее словам, врачи просто попросили стараться не кашлять.
"Она уже направляется домой, сама приняла такое решение: очень хочет обнять детей. Боялась, что уже не сможет этого сделать", - добавила директор певицы.
Лечение МакSим - что известно
Певицу МакSим перевели из реанимации в понедельник 9 авгуса.
Независимый врач, которому показали снимки и обследования певицы сообщил, что у МакSим поражены мозг, почки и легкое.
После выхода из комы певица начала сама садиться и самостоятельно дышат без ИВЛ.
Врачи ответили на вопрос СМИ, сможет ли петь МакSим после комы и будет ли она как "овощ"
Впервые МакSим вывели из комы в 20-х числах июля. Певица была в ясном уме и нормально разговаривала.