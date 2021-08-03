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МакSим в реанимации начала самостоятельно дышать и садиться

3 августа 2021, 11:22

Появились новые подробности состояния певицы МакSим , которая перенесла коронавирус и его осложнения.

МакSим
МакSим / vk.com/maksimsinger

После того, как директор МакSим сообщила о позитивной динамике, появилось уточнение по состоянию певицы, которая перенесла тяжелую форму коронавируса.

Певица уже самостоятельно дышит через кислородную маску, по больнице её возят на кресле, сообщает телеграм-канал Stars News.

"Врачи отключили 38-летнюю Марину Максимову от ЭКМО. Динамика положительная, пневмония в стадии разрешения. Правое лёгкое, которое пострадало сильнее всего, тоже восстанавливается — жидкости из него откачивают всё меньше", - сообщает телеаграм-канал.

Марина в сознании, дышит через маску. Смотрит телевизор, когда есть настроение. Она всё ещё в реанимации, но по отделению врачи катают в кресле, чтобы не скучала.

Состояние МакSим в реанимации - что известно

После 14 июня МакSим была госпитализирована с симптомами гриппа или коронавируса - у нее была температура 40, сильный кашель, слабость и 40% поражение легких. Тесты на COVID-19 были отрицательными.

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Из-за тяжелого состояния МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а спустя чуть более недели оказалось, что у нее поражено 80% легкого.

Независимый врач, которому показали снимки и обследования певицы сообщи, что у МакSим поражены мозг, почки и легкое.

Вначале августа представительница МакSим раскрыла реальную ситуацию со здоровьем певицы.

Певица МакSим новости шоу бизнеса
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