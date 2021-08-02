Представительница раскрыла реальную ситуацию со здоровьем МакSим

МакSим / instagram.com/sokllovamargarita/

Певица МакSим все еще находится в искусственной коме, из которой ее время от времени выводят, чтобы проверить ее состояние.

После долгих расспросов и из-за слухов, которые разошлись по Сети, ее концертный директор ответила на вопрос о состоянии МакSим.

Как сообщает Lifeshot, состояние певицы на текущий момент особо не меняется, прокомментировала её директор Маргарита Соколова:

"Нужно человеку просто время сейчас. Каждая болезнь нуждается в каком-то временном отрезке, чтобы поправиться, просто надо дать это время и всё. Не беспокоиться, поменьше говорить, будет всё лучше и лучше. Мы уже сказали, что это улучшение — раз, просто нужно время — два", - сказала она.

Состояние МакSим - все подробности