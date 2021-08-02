Представительница раскрыла реальную ситуацию со здоровьем МакSим

Российская певица Максим полтора месяца лечится - от коронавируса и осложнений из-за болезни.
Певица МакSим все еще находится в искусственной коме, из которой ее время от времени выводят, чтобы проверить ее состояние.
После долгих расспросов и из-за слухов, которые разошлись по Сети, ее концертный директор ответила на вопрос о состоянии МакSим.
Как сообщает Lifeshot, состояние певицы на текущий момент особо не меняется, прокомментировала её директор Маргарита Соколова:
"Нужно человеку просто время сейчас. Каждая болезнь нуждается в каком-то временном отрезке, чтобы поправиться, просто надо дать это время и всё. Не беспокоиться, поменьше говорить, будет всё лучше и лучше. Мы уже сказали, что это улучшение — раз, просто нужно время — два", - сказала она.
Состояние МакSим - все подробности
- Максим была госпитализирована в середина июня, когда у нее была температура 40, сильный кашель, слабость и 40% поражение легких. Тесты на COVID-19 были отрицательными.
- МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а спустя чуть более недели оказалось, что у нее поражено 80% легкого.
- Врач, которому показали обследование, сообщил, что у МакSим поражены мозг, почки и легкое.
- Пошел слух о том, что у певицы отказывает легкое и начинается сепсис - но ее агенты опровергли эти слухи.
- Состояние МакSим остается неустойчивым, на грани критического.
- Агентов МакSим раскритиковали за небылицы и ложные надежды
Автор: Александр Галаджий