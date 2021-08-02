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Представительница раскрыла реальную ситуацию со здоровьем МакSим

2 августа 2021, 18:39

Российская певица Максим полтора месяца лечится - от коронавируса и осложнений из-за болезни.

МакSим
МакSим / instagram.com/sokllovamargarita/

Певица МакSим все еще находится в искусственной коме, из которой ее время от времени выводят, чтобы проверить ее состояние.

После долгих расспросов и из-за слухов, которые разошлись по Сети, ее концертный директор ответила на вопрос о состоянии МакSим.

Как сообщает Lifeshot, состояние певицы на текущий момент особо не меняется, прокомментировала её директор Маргарита Соколова:

"Нужно человеку просто время сейчас. Каждая болезнь нуждается в каком-то временном отрезке, чтобы поправиться, просто надо дать это время и всё. Не беспокоиться, поменьше говорить, будет всё лучше и лучше. Мы уже сказали, что это улучшение — раз, просто нужно время — два", - сказала она.

Состояние МакSим - все подробности

Певица МакSим новости шоу бизнеса
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