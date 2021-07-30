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Состояние МакSим остается на грани кризиса после выхода из химической комы

30 июля 2021, 19:26

Пиар-менеджер певицы МакSим поделилась информацией о состоянии певицы через полтора месяца лечения.

МакSим
МакSим / instagram.com/sokllovamargarita/

С середины июня певица МакSим находится в больнице с сильным поражением легких. У нее начался коронавирус, который дал осложнения на легкие. Все это время Максим находится под аппаратом ИВЛ.

Как сообщает телеграм-канал Звездач со ссылкой на пиар-менеджера Максим Яны Богушевской, сейчас певицу периодически выводят из медикаментозного сна, однако о завершении кризиса говорить рано.

"Ей получше, есть положительная динамика. Но говорить о том, что кризис пройден, пока, к сожалению, рано", - процитировали ее русские СМИ.

Состояние МакSим после лечения коронавируса

Врачи рассказали, станет ли МакSим "овощем" из-за постоянной искусственной комы и аппарата ИВЛ.

До этого русские СМИ сообщили, что у МакSим отказывает одно легкое - ее пока что не снимают с аппарата искусственной вентиляции, кроме того, коронавирус дал "побочки" на другие системы органов.

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У МакSим обнаружили воспаление мозга и почек, после того, как она переболела коронавирусом.

До этого врачи ввели МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Однако спустя 10 дней лечения состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражении на более чем 80%.

Максим была госпитализирована в середина июня, когда у нее была температура 40, сильный кашель, слабость и 40% поражение легких. Тесты на COVID-19 были отрицательными.

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