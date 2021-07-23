Инфекция "съедает" одно из легких Макsим вопреки всем усилиям врачей

Врачи сообщили неутешительную информацию о состоянии здоровья российской певицы.
Певица МакSим уже месяц борется за жизнь после того, как заразилась коронавирусом. Ее концертный директор сообщила недавно, что певица в стабильно тяжелом состоянии, а вот русские СМИ пишут совершенно другую информацию.
Как сообщает ТСН, врач-пульмонолог детально изучил результаты анализов МакSим, и заявил, что после коронавируса у нее развивается бактериальная инфекция в легких.Читайте такжеУ МакSим обнаружили воспаление мозга и почек помимо пневмонии
"Характер изменения в правом легком говорит об отрицательной динамике, скорее связанной с бактериальной либо грибковой инфекцией. И скорее даже бактериальной, потому что нарастание жидкости происходит. Во-вторых, увеличение полостей деструкции. Это говорит о разрушении легких. Улучшения только в том, что слева инфильтрация меньше. Это может говорить о том, что ковид уходит на второй план. А характер изменения справа говорит о присоединении вторичной инфекции и что она активно разрушает правое легкое", - отметил врач.
Макsим в коме лечит коронавирус - что известно
- О том, что у МакSим отказывает правое легкое сообщалось еще неделю назад. Только сейчас всплыли неутешительные подробности болезни.
- До этого врач, которому показали обследование певицы, сказал, что у Макsим пневмония, воспаление почек и воспаление мозга.
- Максим была госпитализирована в середина июня, когда у нее была температура 40, сильный кашель, слабость и 40% поражение легких. Тесты на COVID-19 были отрицательными.
- Медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Однако спустя 10 дней состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражении на более чем 80%.
- Потом началось воспаление других органов, и русские СМИ начали распространять слухи о сепсисе, которые не подтвердились.