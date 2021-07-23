Инфекция "съедает" одно из легких Макsим вопреки всем усилиям врачей

МакSим / instagram.com/maksimartist

Певица МакSим уже месяц борется за жизнь после того, как заразилась коронавирусом. Ее концертный директор сообщила недавно, что певица в стабильно тяжелом состоянии, а вот русские СМИ пишут совершенно другую информацию.

Как сообщает ТСН, врач-пульмонолог детально изучил результаты анализов МакSим, и заявил, что после коронавируса у нее развивается бактериальная инфекция в легких.Читайте такжеУ МакSим обнаружили воспаление мозга и почек помимо пневмонии

"Характер изменения в правом легком говорит об отрицательной динамике, скорее связанной с бактериальной либо грибковой инфекцией. И скорее даже бактериальной, потому что нарастание жидкости происходит. Во-вторых, увеличение полостей деструкции. Это говорит о разрушении легких. Улучшения только в том, что слева инфильтрация меньше. Это может говорить о том, что ковид уходит на второй план. А характер изменения справа говорит о присоединении вторичной инфекции и что она активно разрушает правое легкое", - отметил врач.

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