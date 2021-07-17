Очень тяжелое состояние: у певицы МакSим отказывает правое легкое

У МакSим отказывает легкое / instagram.com/maksimartist

У российской певицы МакSим, которая уже на протяжении месяца находится в коме, начало отказывать правое легкое.

Как пишет Telegram канал Mash, 38-летней артистке становится все хуже. Она до сих пор на ЭКМО. Рентген показал, что правое легкое прекращает полноценно функционировать. Органу уже даже не помогает ИВЛ.

"Проблемы с работой легких сказались и на сердце. У певицы увеличены левые отделы сердца, что говорит о левожелудочковой недостаточности", - указано в сообщении.

Напомним, ранее российские СМИ в распоряжении которых оказались снимки КТ МакSим, писали, что в легких звезды плеврит. Чаще всего он вызван бактериальной инфекцией, и, вероятнее всего, у нее это на фоне ковидной пневмонии. Когда закрываются сосуды, закрывающее легкие, что вызывает вторичное бактериальное воспаление. Это серьезное осложнение при воспалении лёгких, что вызывает дыхательную недостаточность, то есть когда легкие не могут работать.

Что случилось с МакSим:

Исполнительницу госпитализировали с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. У нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и 40% поражение легких. Тесты на COVID-19 были отрицательными. Медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Однако спустя 10 дней состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражении на более чем 80%.

Реклама

Также стало известно, что у исполнительницы начался сепсис.