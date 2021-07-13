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У МакSим обнаружили воспаление мозга и почек помимо пневмонии

13 июля 2021, 18:35

Врач оценил состояние певицы МакSим и перспективы ее выздоровления.

МакSим
МакSим / instagram.com/maksimartist

Российские СМИ опубликовали новую информацию о болезни МакSим, которая с коронавирусом лежит на аппарате ИВЛ в московской больнице.

По информации издания LifeShot, в их распоряжении оказались снимки КТ, которое делали МакSим. Русские журналисты обратились к терапевту Андрею Звонкову, чтобы расшифровать последние КТ, проведённых певице.

Врач сообщил, что видит воспаление в легких, почках в мозгу.

"Прежде всего, в легких описан плеврит. Чаще всего он вызван бактериальной инфекцией, и, вероятнее всего, у нее это на фоне ковидной пневмонии. Когда закрываются сосуды, закрывающее легкие, что вызывает вторичное бактериальное воспаление. Это серьезное осложнение при воспалении лёгких, что вызывает дыхательную недостаточность, то есть когда легкие не могут работать.", - рассказал он.Читайте также"Это невыносимо": директор МакSим из больницы обратилась к фанатам и СМИ

Он обнаружил признаки пиелонефрита - воспаления почек.

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"Пиелонефрит - это воспаление тканей почки в области чашечно-лоханочной системы. Это неприятное явление, но встречается при коронавирусе, это как вторичное осложнение", - объясняет врач.

На снимке головы терапевт обнаружил воспаление желудочков головного мозга - полисинусит.

"Но обычно на фоне применения антибиотиков с этой инфекцией удаётся справиться. Надеюсь, что на антибиотиках и капельницах врачам удастся вытащить ее, но это долгий процесс. Это все достаточно опасно, но раз она ещё жива, значит, у неё есть все шансы жить. У молодых всегда шансы больше" , - подчеркнул он в финале.

Ранее стало известно, сколько идет на лечение певицы МакSим, которая находится в искусственной коме на аппарате ИВЛ

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