На лечение уходят миллионы: появились подробности критического состояния певицы МакSим

Певица МакSим / instagram.com/maksimartist

Российская певица МакSим находится в больнице в тяжелом состоянии. Ей диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию тяжелой степени.

Как сообщает StarHit, врачи нашли у певицы новое заболевание, которое, стало причиной резкого ухудшения здоровья.

Сейчас стало известно, что артистка находится в VIP-палате и на ее лечение уходим много денег.

Двухнедельное размещение в VIP-палате стоит 1 миллион рублей (13,6 тысячи долларов).

"Жалко ее очень. Привезли в премиум-отделение, да. Знаем, что там лежит МакSим в плохом состоянии. Спрашиваем, коронавирус? Говорят, может, и не коронавирус. А тогда что?" - рассказали рабочие клиники.

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До болезни и госпитализации МакSим отметила 38 день рождения. Кроме того, она открыла свою школу искусств. Поддержать артистку пришли не только родные и поклонники, но и невролог Рамиль Артюшев.

Что случилось с МакSим

Певице стало плохо еще 11 июня на концерте в родной Казани. Она выступала с температурой 39.

19 июня врачи диагностировали пневмонию и 40% поражения легких. После чего было принято решение ввести ее в искусственную кому.

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Через 8 дней появилась информация о том, что у артистки поражено уже 80% легких.

После этого у певицы выявили заболевание, которое поражает печень.