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"Это невыносимо": директор МакSим из больницы обратилась к фанатам и СМИ

29 июня 2021, 15:04

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала, что она также попала в больницу после своей подопечной.

МакSим
Директор МакSим попала в больницу после певицы / instagram.com/sokllovamargarita/

Певица Максим 15 июня сообщила, что ее госпитализировали с коронавирусом.

Через почти две недели после госпитализации появилась информация о том, что певица введена в искусственную кому, а перед последними выходными ее состояние резко ухудшилось.

Представитель МакSим ее директор Маргарита Соколова после нескольких дней скандалов из-за "утки" о смерти певицы, обратилась в Instagram к поклонниками и журналистам. Она поприсла "дать тишины" и объяснила, что и сама нахъодится сейчас на лечении в больнице.

"Дорогие мои друзья, коллеги читатели, "писатели", зеваки, сочувствующие, злобные наблюдатели. Прошу вас люди, включите режим тишины! Это то что что сейчас нам всем необходимо. Для меня написать этот текст сейчас, это как пройти 30 км пешком без отдыха. Хочу напомнить что я попала в больницу на следующий день после Марины. Я очень слаба. Мне тяжело и физически и морально", - говорит женщина.Читайте такжеМакSим в коме: у певицы обнаружили еще один опасный недуг

Она объяснила, что просто физически не может ответить всем.

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"Я не могу всем ответить и всех поблагодарить. Просто в силу обстоятельств. Я хочу попросить уважаемые СМИ перестать мне звонить!!!!! Задавать вопросы. Даже такие например, а как вам сочувствуют? Как выражают? Люди…. На моем телефоне каждые 3 секунды загарается новый номер! Это невыносимо. Многие задают недопустимые вопросы. Наш Пиар менеджер снабжает вас всей информацией,она вся в доступе. Я общалась с Мариной до обеда 18 июня. Ровно до того времени когда ее погрузили в сон. Она была на позитиве. Мы друг друга подбадривали. Как только выберусь из болезни, я отвечу на ваши вопросы", - пообщежала директор МакSим.

Она также намекнула, что ее буквально "засыпают" предложениями об "неофициальном" немедицинском лечении, что не помогает, но только злит.

"Не смейте упрекать меня в безразличии и пофигизме,не смейте рассуждать на те темы которые вам не дано знать. Ни одна Больница ни одна Реанимация тем более в Красной Зоне не возьмёт на себя ответственность колоть пациента, кормить, подключать к иным приборам, натирать его и обтирать его ,внебольничными препаратами!!!! Люди! Это так элементарно понять!!! Ее наблюдают лучшие врачи!", - подчеркнула Соколова.

Также директор певицы от души поблагодарила всех поклонников, родных, близких, друзей и коллег, которые помогают, поддерживают и выражают свою эмпатию ей и МакSим.

Как ранее сообщал Главред, 25 июня состояние МакSим сильно ухудшилось, хотя она и так была в искусственной коме на аппарате ИВЛ.

Это спровоцировало слухи о том, что певица МакSим умерла.

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