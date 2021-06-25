МакSим заболела коронавирусом - состояние певицы ухудшается

Певица МакSим / instagram.com/maksimartist/

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) с 14 июня болеет коронавирусом. Впервые она рассказала об этом в своем Instagram. Неделю назад появилась информация, что девушку ввели в искусственную кому.

Как сообщает телеграм-канал Звездач, певица МакSим теперь перешла в группу больных в тяжелом состоянии

"Ее перевели в условную группу "КТ-4", к которой относят всех больных COVID-19 с большим процентом поражения легких. У МакSим поражение более 75%", – сказано в сообщении.

Ранее представитель артистки изданию kp.ru рассказал, несмотря на усилия врачей, прогресса в ее лечении не наблюдается.

"МакSим по-прежнему находится в медикаментозном сне. У нее состояние стабильное. Но о прогнозах вывода с ИВЛ пока рано говорить, потому что для этого должны быть улучшения. Показатели должны быть лучше", – поделилась помощница певицы новостями.

Ранее появились подробности состояния Ларисы Долиной, которая болеет коронавирусом и находится на самоизоляции.