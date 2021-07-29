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Врачи ответили, не станет ли МакSим "овощем" после комы и лечения

29 июля 2021, 19:08

Врачи рассказали об эффектах от введения и выведения ее из комы и постоянной вентиляции лёгких.

МакSим
МакSим / instagram.com/maksimartist

Недавно певицу МакSим вывели из комы, чтобы пообщаться и проверить ее состояние. Многе начали беспокоиться, что коматозное состояние сделает из нее "овощ", но врачи прояснили ситуацию.

Как в комментарии 5-tvрассказал анестезиолог Лев Николаев, введение и выведение МакSим из комы не сделает из нее "овоща".

"Это только полезно. Это сохраняет мозги, улучшает возможность восстановления легких. Это нисколько не опасно и не вредно. Опасно — это то, что у нее есть. А все остальное — врачи борются за ее жизнь", — добавил медик, подчеркнув, что искусственная вентиляция легких и медикаментозная кома помогают певице не терять силы.

Анастезиолог считает, что певица может полностью восстановиться. В качестве примера он вспомнил автогонщика Михаэля Шумахера, который после травмы провел в коме более полугода.

МакSим все еще находится в тяжелом состоянии - врачи периодически выводят ее из искусственной комы, а потом погружают вновь.

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Лечение певицы МакSим - что известно

У МакSим обнаружили воспаление мозга и почек, после того, как она переболела коронавирусом.

До этого русские СМИ сообщили, что у МакSим отказывает одно легкое - ее пока что не снимают с аппарата искусственной вентиляции, кроме того, коронавирус дал "побочки" на другие системы органов.

Ранее помощники МакSим признались, в каком состоянии на самом деле певица.

Незадолго до этого у нее началось воспаление других органов, и русские СМИ начали распространять слухи о сепсисе, которые не подтвердились.

До этого врачи ввели МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Однако спустя 10 дней лечения состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражении на более чем 80%.

Максим была госпитализирована в середина июня, когда у нее была температура 40, сильный кашель, слабость и 40% поражение легких. Тесты на COVID-19 были отрицательными.

Вскоре после нее в больницу с коронавирусом попала и ее помощница.

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