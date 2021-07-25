Помощники МакSим признались, в каком состоянии на самом деле певица

Представители МакSим уверяют, что певица наконец-то пошла на поправку.
У певицы МакSим поражены мозг, легкие и почки, но после коронавируса, спустя месяц интенсивного лечения, певица начала постепенно идти на улучшение состояние здоровья.
Как сообщает КП, помощница МакSим Маргарита Соколова заявила об улучшении состояния МакSим, но до выздоровления еще далеко.. Помощь ей оказывает "звездный состав" докторов, так что жизнь исполнительницы в надежных руках.
При этом Соколова признала, что из-за тяжелого течения болезни в организме МакSим "есть сбои", и он "сильно ослаб". Артистке еще предстоит длительное лечение и реабилитация.
"Спасибо за ваши молитвы, сочувствие и переживания! С такой поддержкой она обязательно поправится. Не переживайте за лекарственные препараты. Они все имеются в нужном количестве и самые лучшие", - добавила Соколова.
Коронавирус у МакSим - что известно о лечении певицы
- Как ранее сообщал Главред, у МакSим отказывает одно легкое - ее пока что не снимают с аппарата искусственной вентиляции, кроме того, коронавирус дал "побочки" на другие системы органов.
- У МакSим воспаление мозга и почек, кроме проблем с легкими.
- Незадолго до этого у нее началось воспаление других органов, и русские СМИ начали распространять слухи о сепсисе, которые не подтвердились.
- До этого врачи ввели МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Однако спустя 10 дней лечения состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражении на более чем 80%.
- Максим была госпитализирована в середина июня, когда у нее была температура 40, сильный кашель, слабость и 40% поражение легких. Тесты на COVID-19 были отрицательными.
- Вскоре после нее в больницу с коронавирусом попала и ее помощница.