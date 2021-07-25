Помощники МакSим признались, в каком состоянии на самом деле певица

МакSим / instagram.com/sokllovamargarita/

У певицы МакSим поражены мозг, легкие и почки, но после коронавируса, спустя месяц интенсивного лечения, певица начала постепенно идти на улучшение состояние здоровья.

Как сообщает КП, помощница МакSим Маргарита Соколова заявила об улучшении состояния МакSим, но до выздоровления еще далеко.. Помощь ей оказывает "звездный состав" докторов, так что жизнь исполнительницы в надежных руках.

При этом Соколова признала, что из-за тяжелого течения болезни в организме МакSим "есть сбои", и он "сильно ослаб". Артистке еще предстоит длительное лечение и реабилитация.

"Спасибо за ваши молитвы, сочувствие и переживания! С такой поддержкой она обязательно поправится. Не переживайте за лекарственные препараты. Они все имеются в нужном количестве и самые лучшие", - добавила Соколова.

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