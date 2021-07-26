МакSим пришла в себя в ясном уме и разговаривает

Российская певица МакSим вышла из комы после почти месяца лечения коронавируса.
Певица МакSим пришла в себя. Она разговаривает знаками и находится в ясном сознании.
Как сообщает телегрма-канал Mash, медики сняли нагрузку седативных препаратов и вывели Марину Максимову из медикаментозного сна — чтобы посмотреть, сможет ли она дышать самостоятельно. Певица вступает в диалог (жестами), сознание ее ясно.
"МакSим в состоянии сделать вдох, но, чтобы дыхание оставалось ровным, её перевели на ВИВЛ (вспомогательная вентиляция лёгких, та же ИВЛ с другими настройками). Её состояние по-прежнему стабильно тяжёлое, но врачи не теряют надежды, что вскоре она сможет дышать самостоятельно", - говорится в сообщении.
Певица МакSим вышла из комы - что известно о ее лечении
- Ранее помощники МакSим признались, в каком состоянии на самом деле певица.
- До этого русские СМИ сообщили, что у МакSим отказывает одно легкое - ее пока что не снимают с аппарата искусственной вентиляции, кроме того, коронавирус дал "побочки" на другие системы органов.
- У МакSим обнаружили воспаление мозга и почек, после того, как она переболела коронавирусом.
- Незадолго до этого у нее началось воспаление других органов, и русские СМИ начали распространять слухи о сепсисе, которые не подтвердились.
- До этого врачи ввели МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Однако спустя 10 дней лечения состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражении на более чем 80%.
- Максим была госпитализирована в середина июня, когда у нее была температура 40, сильный кашель, слабость и 40% поражение легких. Тесты на COVID-19 были отрицательными.
- Вскоре после нее в больницу с коронавирусом попала и ее помощница.
Автор: Александр Галаджий