МакSим пришла в себя в ясном уме и разговаривает

МакSим / instagram.com/sokllovamargarita/

Певица МакSим пришла в себя. Она разговаривает знаками и находится в ясном сознании.

Как сообщает телегрма-канал Mash, медики сняли нагрузку седативных препаратов и вывели Марину Максимову из медикаментозного сна — чтобы посмотреть, сможет ли она дышать самостоятельно. Певица вступает в диалог (жестами), сознание ее ясно.

"МакSим в состоянии сделать вдох, но, чтобы дыхание оставалось ровным, её перевели на ВИВЛ (вспомогательная вентиляция лёгких, та же ИВЛ с другими настройками). Её состояние по-прежнему стабильно тяжёлое, но врачи не теряют надежды, что вскоре она сможет дышать самостоятельно", - говорится в сообщении.

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