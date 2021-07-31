"За два дня до смерти": агентов МакSим раскритиковали за небылицы и ложные надежды

МакSим выводят из комы / instagram.com/maksimartist

Российский телеведущий и журналист Алексей Остудин выступил против пиар-менеджеров певицы МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) и заявил, что они лгут об истинном состоянии здоровья исполнительницы.

Об этом он написал в Facebook.

Как известно, МакSим находится в больнице в течение нескольких недель. Она пробыла в химической коме. Ранее у исполнительницы отказывало правое легкое.

Однако на данный момент информацию о том, как себя чувствует МакSим предоставляют только ее пиар-директор и продюсер. В частности, недавно они заявили о положительной динамике. Тем не менее, телеведущий обвинил их "в неуважении к ее поклонникам, дезинформации и даче ложных надежд на ее выздоровление за два дня до смерти".

"Тема эта весьма чувствительная, как для семьи артиста, так и для его поклонников. И обойтись фразой: "Мы хотим оградить частную жизнь" совершенно неправильно. Публичный человек не может до конца оградить себя от внимания", - написал Остудин.

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Кроме этого, журналист сравнил ситуацию МакSим с другой тяжелобольной артисткой - Анастасией Заворотнюк, родственники которой отказываются комментировать состояние актрисы.

Что известно о состоянии МакSим:

С середины июня певица МакSим находится в больнице с сильным поражением легких. У нее начался коронавирус, который дал осложнения на легкие. Все это время Максим находится под аппаратом ИВЛ. В последнее время певицу периодически выводят из медикаментозного сна, однако о завершении кризиса говорить рано.

Врачи рассказали, станет ли МакSим "овощем" из-за постоянной искусственной комы и аппарата ИВЛ.

До этого русские СМИ сообщили, что у МакSим отказывает одно легкое - ее пока что не снимают с аппарата искусственной вентиляции, кроме того, коронавирус дал "побочки" на другие системы органов.

У МакSим обнаружили воспаление мозга и почек, после того, как она переболела коронавирусом.