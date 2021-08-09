МакSим переводят в обычную палату

МакSим / vk.com/maksimsinger

Певица МакSим больше месяца проходила лечение осложнений после того, как ее госпитализировали с коронавирусом.

Перед выходными до 6 августа ее вывели из комы, но она все еще оставалась в реанимации.

Как сообщает телеграм-канал Звездач, МакSим перевели в обычную палату.

По информации издания, директор певицы Маргарита Соколова поделилась радостной новостью – сегодня вечером МакSим переходит в обычную палату.

"Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами", – написала в посте Соколова.

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Директор поблагодарила врачей за благополучный исход. По словам Маргариты, доктора сами говорят, что тот факт, что Марина выжила – редкий и уникальный случай. Певице потребуется длительное восстановление.

"Петь и летать на самолетах ей пока запрещено. На какой срок будет понятно по самочувствию и по тому, как будет идти процесс восстановления легких", - добавила она.

До этого в группе МакSим в Вконтакте заявили, что "сейчас наша Марина в ясном создании, уже полностью пришла в себя, общается с медицинским персоналом, нормальный человек в четком ясном сознании".

Ранее менеджер МакSим опровергла слухи о состоянии певицы, которую якобы катают по больнице.

Независимый врач, которому показали снимки и обследования певицы сообщил, что у МакSим поражены мозг, почки и легкое.

Сейчас певице намного лучше.