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Менеджер МакSим опровергла слухи о состоянии певицы

3 августа 2021, 17:47

Некоторые подробности о состоянии МакSим были преувеличены в российских СМИ.

МакSим
МакSим / instagram.com/sokllovamargarita/

Менеджер певицы МакSим, которую отключили от ЭКМО, Маргарита Соколова поделилась, что ей впервые удалось пообщаться с артисткой после выхода из медикаментозного сна.

Соколова подтвердила, что исполнительницу отключили от аппарата и она действительно сейчас дышит самостоятельно через кислородную маску:

"Мне удалось пообщаться с Мариной лично по видеосвязи через доктора. Ее действительно отключили от аппарата, дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше, настрой очень позитивный и боевой, легкие восстанавливаются. Мы и по шутили и и посмеялись", - рассказала менеджер звезды.

МакSим
МакSим / instagram.com/sokllovamargarita/

Вместе с тем Соколова опровергла информацию о том, что в палате МакSим есть телевизор и врачи возят ее по отделению, чтобы она не скучала:

"В новостях немного преувеличили — телевизора в реанимации нет и врачи не возят ее по реанимации — во-первых это запрещено, во-вторых врачи заняты своим делом, а не катанием пациентов в больнице", — отметила Соколова.

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Ранее русские СМИ заявили, что МакSим стала сама дышать, садиться, смотреть ТВ и что ее катают на каталке по отделению.

Независимый врач, которому показали снимки и обследования певицы сообщи, что у МакSим поражены мозг, почки и легкое.

Но по данным врачей МакSим, сейчас состояние певицы улучшается.

Певица МакSим новости шоу бизнеса
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