Волонтер открыл правду о болезни и коме певицы МакSим

Певица МакSим / instagram.com/sokllovamargarita/

Певица МакSим выписалась из больницы после выхода из комы, и после недлительного общения с семьей, снова легла на реабилитацию после коронавируса - в другую лечебницу.

Но в Сети обсуждают то, что певица, возможно, не болела так серьезно и все это устроено ради хайпа.

Как сообщает телегам-канал Звездач, слухи о вранье со стороны МакSим дошли до волонтеров, которые в течение двух месяцев ухаживали за певицей, и один из них высказался об этом.

"Марина была крайне истощенная, слабая. Там, где ставили капельницы, все было перевязано, разрезы на теле, куда вставляли трубки аппаратов ИВЛ и ЭКМО, зашиты, а сама кожа как будто почерневшая, в пятнах. Она очень похудела - и так она была не полная, а тут еще силы забрала борьба за жизнь", - цитирует канал волонтера Леонида, который ухаживал за певицей.

Вместе с волонтерами певица МакSим заново училась сидеть и ходить, смотреть в окно и радоваться обычным мелочам.

Болезнь певицы МакSим - что известно