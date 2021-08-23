Волонтер открыл правду о болезни и коме певицы МакSим

Певица МакSим с июня перенесла коронавирус, а потом тяжелые последствия от него, и два месяца провела в коме. Пошли слухи, что на самом деле МакSим не болела.
Певица МакSим выписалась из больницы после выхода из комы, и после недлительного общения с семьей, снова легла на реабилитацию после коронавируса - в другую лечебницу.
Но в Сети обсуждают то, что певица, возможно, не болела так серьезно и все это устроено ради хайпа.
Как сообщает телегам-канал Звездач, слухи о вранье со стороны МакSим дошли до волонтеров, которые в течение двух месяцев ухаживали за певицей, и один из них высказался об этом.
"Марина была крайне истощенная, слабая. Там, где ставили капельницы, все было перевязано, разрезы на теле, куда вставляли трубки аппаратов ИВЛ и ЭКМО, зашиты, а сама кожа как будто почерневшая, в пятнах. Она очень похудела - и так она была не полная, а тут еще силы забрала борьба за жизнь", - цитирует канал волонтера Леонида, который ухаживал за певицей.
Вместе с волонтерами певица МакSим заново училась сидеть и ходить, смотреть в окно и радоваться обычным мелочам.
Болезнь певицы МакSим - что известно
- В середине июня 2021 Марина Максимова заболела коронавирусом, но лечилась дома. Потом ей резко стало плохо и ее госпитализировали.
- Спустя несколько дней за МакSим в больницу с коронавирусом попала и ее концертный директор.
- Вскоре стало известно, что МакSим погрузили в искусственную кому и перевели на аппарат ИВЛ - ее состояние начало ухудшаться. Пошли слухи о том, что одно легкое МакSим полностью поражено.
- В июле появилась информация, что осложнения от коронавируса поразили другие органы - у МакSим поражены мозг, почки и легкое.
- Однако, уже 9 августа МакSим вышла из комы, и появилась первая информация о ее состоянии.
- После выхода из комы певица начала сама садиться и самостоятельно дышать без ИВЛ.
- МакSим выписалась из больницы 13 августа - через два месяца после госпитализации, и почти все время она провела в искусственной коме.