МакSим ложится на реабилитацию после комы и коронавируса

МакSим / instagram.com/maksimartist

Певицу МакSим положат на реабилитацию в Подмосковье. Она пробудет там почти месяц.

Как сообщает телеграм-канал Mash, МакSим будет продолжать реабилитацию после болезней в другой клинике.

В пятницу Марина Максимова наконец оказалась дома, чтобы увидеться с детьми, но теперь она продолжает лечение.

По информации Mash, Марина отправится в реабилитационный центр в Подмосковье. На протяжении 21 дня специалисты будут проводить ей дыхательную гимнастику и различные упражнения для восстановления после болезни.

Лечение МакSим - все подробности

Певица МакSим попала в больницу 14 июня - у нее был коронавирус в тяжелой форме, и ее перевели в реанимацию.

Реклама

Когда состояние МакSим стало осложняться, ее ввели в искусственную кому, а потом перевели на аппарат ИВЛ.

За июль появилась информация, что осложнения от коронавируса пошли на другие органы - у МакSим поражены мозг, почки и легкое.

МакSим перевели из реанимации в понедельник 9 августа.

После выхода из комы певица начала сама садиться и самостоятельно дышат без ИВЛ.

Врачи ответили на вопрос СМИ, сможет ли петь МакSим после комы и будет ли она как "овощ"

МакSим выписалась из больницы 13 августа - через два месяца после госпитализации, и почти все время она провела в искусственной коме.