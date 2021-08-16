МакSим ложится на реабилитацию после комы и коронавируса

Стало известно, какое лечение назначили дальше певице МакSим после выхода из комы.
Певицу МакSим положат на реабилитацию в Подмосковье. Она пробудет там почти месяц.
Как сообщает телеграм-канал Mash, МакSим будет продолжать реабилитацию после болезней в другой клинике.
В пятницу Марина Максимова наконец оказалась дома, чтобы увидеться с детьми, но теперь она продолжает лечение.
По информации Mash, Марина отправится в реабилитационный центр в Подмосковье. На протяжении 21 дня специалисты будут проводить ей дыхательную гимнастику и различные упражнения для восстановления после болезни.
Лечение МакSим - все подробности
Певица МакSим попала в больницу 14 июня - у нее был коронавирус в тяжелой форме, и ее перевели в реанимацию.
Когда состояние МакSим стало осложняться, ее ввели в искусственную кому, а потом перевели на аппарат ИВЛ.
За июль появилась информация, что осложнения от коронавируса пошли на другие органы - у МакSим поражены мозг, почки и легкое.
МакSим перевели из реанимации в понедельник 9 августа.
После выхода из комы певица начала сама садиться и самостоятельно дышат без ИВЛ.
Врачи ответили на вопрос СМИ, сможет ли петь МакSим после комы и будет ли она как "овощ"
МакSим выписалась из больницы 13 августа - через два месяца после госпитализации, и почти все время она провела в искусственной коме.