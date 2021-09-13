МакSим призналась, что дважды переживала остановку сердца

Певица Максим рассказала, что пережила две смерти / instagram.com/maksimartist/

Известная российская певица МакSим призналась в том, что пережила остановку сердца. Врачи подключили к ней аппарат ЭКМО, который заменяет работу сердца. По словам звезды, если бы его не было, врачам не удалось бы спасти ей жизнь.

Кроме того, как рассказала девушка рассказала в интервью Ксении Собчак, она осознавала тот факт, что близка к смерти. При этом она сохраняла спокойствие. А когда впервые после комы увидела за окном деревья - расплакалась.

"Я ощущаю какое-то потрясающее спокойствие. И не могу не вспомнить тот момент, когда я еще не могла ходить, меня подвезли в кресле к открытому окну. Мне сказали: "Приготовься, эмоции будут такие же, как у всех, кто впервые встал с кровати из твоего положения". И, действительно, я это прочувствовала, я просто смотрела на деревья, и у меня текли слезы", - сказала МакSим.

С 14 июня певица МакSим заболела коронавирусом, но лечилась дома. Когда ей резко стало плохо, ее госпитализировали.

Спустя несколько дней за МакSим в больницу с коронавирусом попала и ее концертный директор.

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Журналистам сообщили, что МакSим погрузили в искусственную кому и перевели на аппарат ИВЛ - ей стало хуже. Пошли слухи о том, что одно легкое МакSим полностью поражено.

Врач, которому показали результаты обследования МакSим сообщил, что у МакSим поражены мозг, почки и легкое.

Однако, уже 9 августа МакSим вышла из комы, и появилась первая информация о ее состоянии.

МакSим выписалась из больницы 13 августа - через два месяца после госпитализации, и почти все время она провела в искусственной коме.

Волонтер открыл правду о болезни и коме певицы МакSим. Певица начала реабилитацию.