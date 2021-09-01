МакSим с дочкой засветилась на первое сентября в школе

МакSим / instagram.com/maksimartist

Певицу МакSим, которая месяц назад вышла из комы, была замечена на линейке младшей дочери в Москве.

Как сообщает teleprogramma.pro, фото с певицей МакSим облетело всю сеть.

"Первого сентября певица МакSим сама привела младшую дочку, шестилетнюю Марию школу. Наследница популярной вокалистки пошла в первый класс элитной московской школы номер 1287", - пишет издание.

Певица МакSим предстала в белой блузе и черных брюках по фигуре. На снимке, сделанном у школьного крыльца, певица МакSим стоит рядом с директором учебного заведения Инессой Бохонской.

Журналисты отметили, что певица заметно похудела за время болезни.

Что известно о болезни МакSим