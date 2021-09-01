МакSим с дочкой засветилась на первое сентября в школе

Российская певица после того, как переболела коронавирусом, привела младшую дочь в школу.
Певицу МакSим, которая месяц назад вышла из комы, была замечена на линейке младшей дочери в Москве.
Как сообщает teleprogramma.pro, фото с певицей МакSим облетело всю сеть.
"Первого сентября певица МакSим сама привела младшую дочку, шестилетнюю Марию школу. Наследница популярной вокалистки пошла в первый класс элитной московской школы номер 1287", - пишет издание.
Певица МакSим предстала в белой блузе и черных брюках по фигуре. На снимке, сделанном у школьного крыльца, певица МакSим стоит рядом с директором учебного заведения Инессой Бохонской.
Журналисты отметили, что певица заметно похудела за время болезни.
Что известно о болезни МакSим
- С 14 июня певица МакSим заболела коронавирусом, но лечилась дома. Когда ей резко стало плохо, ее госпитализировали.
- Спустя несколько дней за МакSим в больницу с коронавирусом попала и ее концертный директор.
- Журналистам сообщили, что МакSим погрузили в искусственную кому и перевели на аппарат ИВЛ - ей стало хуже. Пошли слухи о том, что одно легкое МакSим полностью поражено.
- Врач, которому показали результаты обследования МакSим сообщил, что у МакSим поражены мозг, почки и легкое.
- Однако, уже 9 августа МакSим вышла из комы, и появилась первая информация о ее состоянии.
- МакSим выписалась из больницы 13 августа - через два месяца после госпитализации, и почти все время она провела в искусственной коме.
- Волонтер открыл правду о болезни и коме певицы МакSим. Певица начала реабилитацию.
Автор: Александр Галаджий