Надя Дорофеева откровенно рассказала про свои пластические операции

Дорофеева рассказала про пластику губ и виниры / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева - кумир миллионов поклонников разного возраста и пола. Ее успех и кукольная внешность порой не дает покоя злопыхателям и папарацци: мол анорексичка, губы и зубы сделала, таланта не имеет, да и вообще надоело ее видеть и слышать из каждого утюга.

Возможность дать отпор всем ненавистникам девушка получила в рубрике "Хейтеры атакуют" шоу ЖВЛ. Дорофеева читала комментарии недоброжелателей в социальных сетях и отвечала на них.

Часто звезд упрекают в том, что на сцене и в жизни они выглядят как абсолютно разные люди. Так и Дорофееву сравнили с "конфеткой-блудницей" в клипах, а в жизни назвали страшненькой. Певицу этот комментарий позабавил: "Если честно, я себе в жизни, когда не накрашенная, нравлюсь больше. Даже не знаю, как комментировать".

Также артистку упрекнули в неудачной пластике губ, на что она сделала официальное заявление: "Я хочу официально сказать, что я никогда ничего не делала. И зубы у меня не виниры".

В конце Дорофеева пожелала всем стать друг к другу чуточку добрее.

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