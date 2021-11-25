УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Надя Дорофеева откровенно рассказала про свои пластические операции

25 ноября 2021, 11:44

Певица сделала официальное заявление.

Дорофеева рассказала про пластику губ и виниры / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева - кумир миллионов поклонников разного возраста и пола. Ее успех и кукольная внешность порой не дает покоя злопыхателям и папарацци: мол анорексичка, губы и зубы сделала, таланта не имеет, да и вообще надоело ее видеть и слышать из каждого утюга.

Возможность дать отпор всем ненавистникам девушка получила в рубрике "Хейтеры атакуют" шоу ЖВЛ. Дорофеева читала комментарии недоброжелателей в социальных сетях и отвечала на них.

Часто звезд упрекают в том, что на сцене и в жизни они выглядят как абсолютно разные люди. Так и Дорофееву сравнили с "конфеткой-блудницей" в клипах, а в жизни назвали страшненькой. Певицу этот комментарий позабавил: "Если честно, я себе в жизни, когда не накрашенная, нравлюсь больше. Даже не знаю, как комментировать".

Также артистку упрекнули в неудачной пластике губ, на что она сделала официальное заявление: "Я хочу официально сказать, что я никогда ничего не делала. И зубы у меня не виниры".

В конце Дорофеева пожелала всем стать друг к другу чуточку добрее.

Реклама

Читайте также"Ничего святого": Надя Дорофеева в образе развратного ангела очаровала фанатов

Ранее Ольга Сумская испугала фанатов неудачной пластикой.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Надя Дорофеева новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Надя Дорофеева откровенно рассказала про свои пластические операции». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украинцам обещают скорые морозы и снег: названа дата резкого похолоданияУкраинцам обещают скорые морозы и снег: названа дата резкого похолодания Заморозит до -15°, наметет сугробы: Украину атакует снежный АрмагеддонЗаморозит до -15°, наметет сугробы: Украину атакует снежный Армагеддон В моду на зиму 2022 вернулись чувственные сапоги в стиле 60-х, которые обожала Брижит БардоВ моду на зиму 2022 вернулись чувственные сапоги в стиле 60-х, которые обожала Брижит Бардо Кому Новый год 2022 принесет достаток и благополучие: топ-3 знака, которым повезет с деньгамиКому Новый год 2022 принесет достаток и благополучие: топ-3 знака, которым повезет с деньгами Весна придет на 2 недели раньше: синоптик предупредил о максимальных морозах зимойВесна придет на 2 недели раньше: синоптик предупредил о максимальных морозах зимой
11:51

Экс-президент Евросовета призвал воспринимать угрозу вторжения РФ в Украину "очень серьезно"

11:44

Надя Дорофеева откровенно рассказала про свои пластические операцииВидео

11:32

Украина – столп безопасности всей Европы: в Минобороны призвали США усилить Киев для борьбы с РФВидео

10:56

Ожидая, когда "полыхнет" в Украине, Россия может прозевать собственные территориимнение

10:52

Ведущая Танцев со звездами раскрыла причину двух свадеб с мужем-миллионером

Реклама
10:48

Цены на сливочное масло взлетят до небес: эксперты назвали причину

10:37

Электронные или бумажные: в Минцифры разъяснили, какие документы более надежныВидео

10:12

"Там деньги на лечение от рака": в Черкассах в "Ощадбанке" пенсионерке не хотели отдавать "зажеванную" карточку

09:49

Рождественский пост 2021: когда начинается, сколько дней продлится и что категорически нельзя делать

09:43

Во Львове мужчина обшил коврами свой "Жигуль" и стал местной знаменитостьюВидео

09:34

США готовятся к непредвиденным обстоятельствам из-за возможного вторжения РФ в УкраинуВидео

09:30

К чему снится лошадь: толкование известных сонников

09:21

5 популярных продуктов, которые нельзя мыть перед приготовлением

09:14

Встреча Путина и Байдена: о чем будут торговаться и чего ждать Украинемнение

08:55

В Украине запланировано два этапа повышения пенсий: кто получит право на прибавку

08:31

Почти 17 тыс. новых случаев коронавируса и 628 жертв - Минздрав опубликовал свежую COVID-статистику

08:24

В Днепре нашли самый заразный вариант "Дельта"-штамма: что известно об инциденте

08:17

В Украине рухнули цены на популярный овощ

08:05

Гороскоп на сегодня 25 ноября 2021: Близнецам – сплетни, Девам – потери, Водолеям - долгиВидео

07:57

Крутой вираж судьбы и удача в конце: о чем предупреждает Скорпионов гороскоп на декабрь 2021

Реклама
07:42

Украину зальет проливными дождями - прогноз погоды до конца ноябряВидео

07:14

Самые лучшие идеи для оформления прихожей: как сделать узкий коридор просторным и практичным

07:10

Вывод СП-2 из-под удара санкций и гнев Конгресса: СМИ узнали о провале планов администрации БайденаВидео

06:46

Военную помощь США Украине могут увеличить до 350 млн долларов

05:58

Как правильно хранить продукты в квартире - "продлеваем жизнь" овощам

05:40

Самый вкусный салат на Новый год 2022 за 10 минут: невероятная альтернатива ОливьеВидео

05:31

Финал сериала Сваты опять переносится: заявление от создателей сериала огорчило фанатовВидео

05:28

Жесткая риторика в адрес Кремля и удар по СП-2: эксперт сделал прогноз о политике нового Кабмина ФРГВидео

04:54

Комнатные цветы вырастут в 2 раза быстрее: как приготовить домашнее удобрение из популярного фрукта

04:05

Как почистить мягкую мебель в домашних условиях: избавляемся от пятен и неприятного запаха

04:03

Нет прививки - сиди дома: в "желтой" зоне ужесточили карантинВидео

03:37

Кому нельзя есть капусту - комментарий эндокринолога

02:55

Какие вещи нужно срочно выбросить из шкафа - советы Андре Тана

02:41

Анна Неплях без нижнего белья засветила своих "мисс Вселенная" в ультраоткровенном наряде

02:09

Диетолог призвал худеющих запастись темным шоколадом

01:22

Добьются своего любой ценой: ТОП-3 самых успешных знаков зодиака

00:12

Приметы на 25 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

24 ноября, среда
23:57

В одесском супермаркете по булочкам бегали мыши

23:56

Какую обувь надевать в самолет смертельно опасно - ответ стюардессы

23:43

Трехлетний ребенок спас маму, упавшую с лестницы, - он сам вызвал спасателейВидео

Реклама
23:30

Диетолог рассказал, сколько воды нужно пить в холода

23:18

Андрей Данилко признался, что болея коронавирусом "фотографировался с девочками"

23:00

Украинцев предупредили о резком потеплении перед сильным морозомВидео

22:40

В МВФ поставили Украине условия для получения следующих кредитов

22:29

В Киеве трамвай переехал женщину, которая перебегала через колеи

22:12

Хочет стать инопланетянином: француз специально отрезал себе нос, уши и пальцыВидео

22:00

Волкер назвал новую дату российского вторжения в Украину и угрозы Путина для ЕвропыВидео

21:59

Зеленский обсудил с президентом Польши миграционный кризис и Донбасс

21:45

Прощай Лига чемпионов: Шахтер проиграл в матче с ИнтеромФотоВидео

21:37

Украина выразила решительный протест из-за скандального указа Путина

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять